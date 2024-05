Čeští hokejisté si na letošním mistrovství světa v ledním hokeji vybojovali cenné zlaté medaile. V neděli večer díky nim propukla po celé republice euforie a o šampionátu se s nadsázkou hovoří jako o „Praganu“. Velký úspěch podle sociologa sportu Matouše Veselského může krátce spojit rozhádanou českou společnost. Jak dlouho nadšení vydrží a jak se na něm „přiživují“ politici a celebrity, prozradil v Blesk Podcastu.

Sociolog sportu Matouš Veselský spojil své nadšení pro vědu s milovaným hokejem a ve své disertaci zkoumal organizaci pražského mistrovství v hokeji v roce 2015. Letošní domácí mistrovství světa sledoval pouze jako divák a všímá si, jak šampionát s téměř 498 tisíci diváky na stadionu a až 3,74 milionu diváků finálového vysílání České televize spojil polarizovanou českou společnost.

O rozdělených obyvatelích ČR mluvil v kabině hokejistů i prezident Petr Pavel: „Tahle země takový vítězství potřebovala jako sůl. Nejenom náš hokej, ale celá země. Prostě chybělo nám nový Nagano a vy jste ho dneska přinesli, protože tahle země bohužel se dokáže shodnout jenom na tom, když se nám zadaří v nějakým profilovým sportu a to je třeba hokej. I kdyby to mělo být jenom na chvilku, že aspoň chvilku jsme hrdí na to, že jsme Češi, tak to za to stálo. A je to vaší zásluhou a velký dík za to,“ pronesla hlava státu před sportovci.

Pragano

Matouš Veselský s ním souhlasí, že domácí vítězství skutečně propast překlene. „Přece jenom je to krátkodobá věc. Opravdu ten moment toho vítězství, to nadšení, kdy najednou člověk opravdu na chviličku zapomene na nějaké strasti, pocity nespravedlnosti, to všechno jde stranou, protože převládlo velké nadšení,“ hodnotí současnou euforii. Jestli se ale nynější vítězství může stát i součástí národní identity, jako tomu bylo u Nagana, si není jistý.

„Britský autor Mike Weed píše o tom, že to, co lidé na sportovním utkání a kolektivním prožívání vyhledávají, není vyloženě ten zápas, ale možnost sdílet tuto událost s ostatními. S kamarády, s rodinou a lidé si často pamatují, s kým a kde ten zápas sledovali, co prožívali, ale už si nepamatují výsledek,“ vysvětloval Veselský, jak u sportovních úspěchů pracuje kolektivní paměť.

Jak zpeněžit šťastné vzpomínky?

Právě spojení silných šťastných vzpomínek při prožívání sportovních výsledků pak využívají nejrůznější firmy, politici a další osobnosti. „Když se koná nějaká velká sportovní akce, kterou lidé prožívají, milují a mají k ní automaticky nějakou pozitivní vazbu a najednou se tam objeví nějaká veřejně známá osoba nebo se tam objeví reklama na nějaký konkrétní produkt nebo značku, tak najednou propojíte tu značku nebo toho konkrétního člověka s nějakou pozitivní emocí, takže určitě marketingově tohle rozhodně může fungovat,“ líčí sociolog, jak se firmy, politici a celebrity hřejí v odrazu úspěchů sportovců, v záři reflektorů a v čočkách televizních kamer a fotoaparátů.

Na druhou stranu vědec upozorňuje, že mohou daní lidé skutečně mít rádi hokej a chtějí se na velkou sportovní událost dostat. Mnohdy je ani daný sport nezajímá, ale chtějí být na velké události přítomní. „Kdybych byl celebrita a měl bych možnost se dostat na mistrovství světa, tak tam půjdu taky,“ smál se odborník.

V jakých extrémních podmínkách pracují organizátoři MS v ledním hokeji, jak se handrkují Český svaz ledního hokeje a Mezinárodní hokejová federace o peníze či podobu mistrovství, prozradil sociolog sportu Matouš Veselský v Blesk Podcastu: