Manželka brankáře Saláka o smrti milované babičky: Zvláštní znamení při smuteční hostině

Byla jedním z nejdůležitějších lidí v jejím životě. Letos ale Míša Saláková (38), manželka bývalého reprezentačního brankáře Alexandra Saláka, o svou milovanou babičku (†99) přišla. Vzpomínky na ni jsou ale momentálně ještě silnější, protože by před pár dny oslavila 100. narozeniny.

Míša na sociálních sítích během vzpomínání na babičku Blaženku, která byla hrdinkou Paměti národa, sdílela dva roky starý příspěvek. „Dneska ráno jsme se bavily s holkama o tom, že zemřela královna Alžběta. Beuška: »To ale nevadí, vždyť ona už byla tak stará, že určitě umřela hezky, šťastná, stejně jako naše prababička. Ta taky až umře, bude šťastná, protože měla nás a byla tu tak dlouho!«“ popsala tehdy Míša, která v těchto dnech na babičku myslí ještě intenzivněji.

Jedna z nejdůležitějších žen v jejím životě by totiž slavila narozeniny. K této příležitosti půvabná blondýnka ukázala soukromé video a zmínila zvláštní náhodu...

„Velkou radost mi dělalo, když jsem babičce mohla uspořádat oslavu , protože milovala společnost a byla moc šťastná, když jsme se kvůli ní jako rodina sešli. Tohle byly její devadesáté narozeniny, vrátili jsme se do jejího mládí. Bylo to krásné. Babičku vyzvedlo tohle krásný auto, dovezlo ji do kostela a z kostela pak na párty,“ vyprávěla Michaela.

„Když jsme se sešli tohle jaro jako rodina naposledy kvůli babičce, seděli jsme na smuteční hostině, vzpomínali a kolem projelo tohle auto, totožná SPZ... bylo to zvláštní. Babička měla ráda, když jsme jí věnovali čas, to byl pro ni vždycky to nejvíc,“ uzavřela manželka bývalého hokejisty, se kterým má šest dětí.