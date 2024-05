Tragický osud první československé hokejové hvězdy Malečka: Zemřel na zlomené srdce?!

Česká hokejová reprezentace pamatuje za svou více než stoletou existenci hned několik jmen, která si zaslouží označení „nesmrtelný“. Jmenovitě třeba Jaromír Jágr (52), Ivan Hlinka (†54) nebo Jiří Holeček (79). Tou úplně první superhvězdou ale byl útočník Josef Maleček (†79), kterého Československu záviděl snad celý hokejový svět. Život velikána ale tvrdě postihlo úmrtí milované ženy. Co přesně se stalo?

Mimo Severní Ameriku se v raných dobách mezinárodního hokeje nenašlo moc hráčů, kteří by oslnili snad každého, kdo měl v té době s tímto výhradně zimním sportem něco společného. A přesto se v nepříliš velkém Československu našel někdo, kdo si takový status právem zasloužil. Jeho jméno zní Josef Maleček. Útočník, který podával na svou dobu dechberoucí výkony.

Chtěli ho Rangers

To ostatně dokazuje jeho celková bilance v národním hokejovém týmu. Ve 107 zápasech zaznamenal úctyhodných 114 gólů! K tomu se stal čtyřnásobným mistrem Evropy, dvakrát získal bronz na mistrovství světa a šestkrát vyhrál ligový titul v dresu LTC Praha. Mimo jiné vynikal i v atletice, fotbalu nebo tenisu. Dokonce si v sedmnácti letech kopl za sparťanské áčko. V oblasti tenisu se pak objevil na Wimbledonu, kde si v roce 1929 pinknul čtyřhru společně s Karlem Koželuhem. Zajímavostí je, že první raketu dostal od herce Vlasty Buriana, se kterým si zahrál i v reklamě.

Jeho hlavním sportem ale zůstal hokej, kde si postupem let vybudoval hvězdné renomé. Na šampionátu v roce 1931 se stal nejen nejlepším střelcem turnaje, ale také dostal nabídku od zástupců New York Rangers! Tu ale nakonec odmítl a v NHL si nikdy nezahrál. „Je to, jak se u nás říká, ,hockey brain´ - hokejový mozek,“ prohlásil podle Reflexu o Malečkovi kanadský hráč Kowciniak. Sport ale nebyl jediným odvětvím, ve kterém se stal Maleček úspěšným. Později zářil mimo jiné i na obchodním poli.

Měl totiž obchod se sportovními potřebami, který provozoval společně s tenisty Vodičkou a Hechtem. Obchod se nacházel v pražské Jungmannově ulici č. 19. Někteří zaměstnanci dokonce potvrdili, že Malečkův obchod jako první v Československu uvedl na tuzemský trh slavnou značku CCM. Když se ale v roce 1948 dostali k moci komunisté, rozhodl se Maleček emigrovat.

Zdrtila ho smrt manželky

Rozhodl se překročit hranici s falešným pasem, konkrétně na jméno Roberta de Acquirea z Peru. Celník ho ovšem ihned poznal, nicméně se nad ním slitoval. „Pane Malečku, vy jste poslední Peruánec, který tudy projíždí!“ odpověděl mu celník podle knihy Pepa Maleček vypravuje. „Tenkrát byla ve mně opravdu malá dušička,“ dodal později Maleček podle sportovního historika Miloslava Jenšíka. Následně zamířil Maleček směr Švýcarsko, konkrétně do Davosu, kde trénoval tamní hokejový mančaft. Další výrazná změna v jeho životě přišla v momentě, kdy začal pracovat coby sportovní redaktor pro Svobodnou Evropu. Tuto práci vykonával i po svém přesunu do USA ve druhé polovině padesátých let.

Zde také v březnu roku 1983 zemřel. Malečkova smrt byla obzvlášť smutná. „Umřel za takových zvláštních okolností,“ uvedl někdejší ředitel Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy Pavel Pecháček v rozhovoru pro Českou televizi a pokračoval. „V New Yorku odvezl svou manželku do nemocnice a sám tam umřel,“ dodal znepokojující detail. Proč se tak stalo? Jak uvádí publikace Františka Tomáše, Malečkova kolegy ze Svobodné Evropy, elitní hokejista měl utrpět srdeční záchvat. Ten měla mít na svědomí smrt jeho druhé manželky! Jakoby to vypadalo, že zemřel na zlomené srdce. Touto tragédií tak končí příběh jednoho z nejlepších hokejistů první poloviny 20. století.