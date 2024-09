Slovenský reprezentant o »podrazu« moderátorky Vinczeové: Nezapomínám, neboj

Tohle ji jen tak neodpustí! Hokejový reprezentant Martin Fehérváry (24) se podělil o příhodu, při které ho pořádně zvedla ze židle slovenská moderátorka Adéla Vinczeová (43). Jeho hněv pak navíc odnesli úplně jiní lidé!

Hokejista byl hostem rádiové show Adély Vinczeové (dříve Banášové) a Sajfy, kde celý příběh vyšel najevo. „Musíme vyřešit jednu věc. Jednou ses na mě ve fitku naštval,“ nakousla příběh Adéla. „Aa, tak to byla velká věc,“ pokýval Fehérváry.

„Dodnes o tom mluvím,“ přiznal a vylíčil, jak ho Adéla napálila. „Máš tam (ve fitku) takovou knihu stížností a přání. A najednou přijdu z tréninku, koukám a tam je napsáno něco jako...“ nakousl hokejista, na kterého Vinczeová navázala. „Strašně ofrněný vzkaz, že se tam nedá osprchovat, nic nefunguje, hudba hrozná, nic takového jsem nezažil. A to jsem já, Martin Fehérváry,“ dodala blondýnka.

„A já na to koukám a říkám si... Ty kráso. A hned jsem zjišťoval od recepčních, kdo to napsal. A oni ukázali na takovou menší skupinku mladých kluků, kteří tam trénujou. Naběhl jsem tam na trénink, řekl jsem jim pár pěkných věcí... dal jsem jim pořádně. A oni se dívali, nikdo nevěděl, protože to ani nikdo z nich nebyl. Pořádně jsem se naštval. A nevím, jak to bylo, ty ses přiznala?“ vzpomínal hokejista Washington Capitals.

Adéla zjevně nečekala, že její vtípek hokejistu tak extrémně dopálí. „Já jsem to viděla jen z dálky. A přišel za mnou náš společný trenér a říká, že Fehy se na tebe dost naštval. A já jsem se pak bála chodit do fitka,“ řekla Adéla. „Však dobré, sranda, potom jsme se tomu smáli. Ale neboj se, nezapomínám,“ uzavřel.