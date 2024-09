Pardubice startují popáté pod Dědkem. Cokoliv jiného než titul bude zklamání

Pardubicím se také podařilo ze zámoří zlákat Jiřího Smejkala. Ten se v organizaci Ottawa Senators neprosadil podle svých představ, návrat do Evropy dává smysl. Sedmadvacetiletý útočník by měl patřit ke klíčovým hráčům Dynama. V extralize se představí po čtyřech letech, tehdy oblékal dres Sparty.

Změny v kádru

Příchody: Roman Červenka (útočník, 38 let), Jiří Smejkal (útočník, 27 let); Andrej Šustr (obránce, 33 let)

Odchody: Tomáš Hyka (útočník, 31 let); Adam Musil (útočník, 27 let); Dominik Pavlát (brankář, 24 let); Richard Pánik (útočník, 33 let); Robert Říčka (útočník, 35 let)