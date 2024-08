Becker plánuje zářijovou svatbu s krásnou Lilian: Dceru odkopl!

as

Mám tě rád, ale jsi pouhým výplodem mého sexuálního úletu a do rodiny nepatříš! Tvrdá smeč! Tenisový šampion Boris Becker (56) nepozval na svoji chystanou svatbu dceru Annu Jermakovovou (24)!

Bude to událost podzimu. Boris se bude potřetí ženit, vezme si krásnou Lilian de Carvalho Monteirovou (34). Přípravy finišují, za pár týdnů si v italském letovisku Portofino řeknou »ano«. Pozvánky už byly rozeslány, ale žádná nedorazila k pihaté zrzce Aničce! „Boris se zříká části své rodiny. Dcera Anna, kterou počal při londýnské »rychlovce« s ruskou servírkou Angelou Jermakovovou, mezi pozvanými není,“ informoval deník Bild.

Překvápko! Boris se k dcerce sice zpočátku neměl, ale pak ji po testech DNA vzal na milost a hrdě se k ní hlásil třeba v době, kdy loni vyhrála německou verzi taneční soutěže StarDance. „Vše nejlepší k tvým narozeninám. Tvůj papa,“ blahopřál jí na instagramu ještě před pár měsíci. Na svatbě ji ale nechce!

Na veselce by mohla chybět i Borisova matka Elvíra, rodačka z moravského Kunína žijící v Leimenu. „Je to dlouhá cesta, moje nohy už to nezvládají,“ řekla s obavami.

Stála při něm

Boris sbalil sexy Lilian před čtyřmi roky, krátce po rozvodu se svojí druhou ženou Lilly. Rodačka ze středoafrického ostrova Svatý Tomáš při něm stála i ve zlých časech, kdy kvůli daňovým únikům a skrývání majetku skončil na osm měsíců v anglické base. Loni před ní v italské katedrále poklekl a požádal ji o ruku. „Boris je Lilian neuvěřitelně vděčný za to, že s ním zůstala v nejtěžším období jeho života,“ řekl médiím jeho přítel.