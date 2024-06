Finiš ve tři ráno. Vzrušený Djokovič chtěl na párty, Becker mluvil o ostudě

Na kurtu se odehrávaly takřka filmové scény. Hráčova manželka Jelena euforicky jásala v lóži, její muž a táta dvou dětí se ptal, kolik že je hodin. „Tři? Co tu ještě děti děláte! Máte jít spát,“ posílal do postele omladinu, která stejně jako valná část Chatrierova stadionu vydržela na tribunách až do konce. „Díky vám za to, dali jste mi energii. I díky ní jsem byl od čtvrtého setu jiným hráčem,“ byl vděčný Djokovič divákům a za odměnu k nim promlouval dobrou francouzštinou, což se v Paříži vždy cení. „Jak můžu teď usnout, když jsem plný adrenalinu. Jestli někdo pořádá párty, dejte vědět, stavím se,“ vtipkoval.

Fakt, že pořadatelé operativně zhustili v sobotu kvůli dešti program na dvou největších zastřešených kurtech, čímž ho v podstatě odsoudili k brutální noční šichtě, která může torpédovat jeho šance na obhajobu, nechtěl Srb příliš rozebírat. „Myslím si o tom své, některé věci šly udělat jinak. Ale pojďme o nich nemluvit, protože je řada lepších věcí, které jdou o tomhle zápase říct. Zvítězit takhle pozdě má v sobě taky krásu,“ pravil smířlivě Djokovič, jenž odvrátil nejčasnější grandslamový krach za posledních osm let.

Do francouzských pořadatelů se místo něj pustil Boris Becker, jeho bývalý kouč. „Tohle je naprosté šílenství a ostuda. Zcela neprofesionální od organizátorů. V jakém jiném sportu se tohle děje?“ rozhořčoval se Němec na sociálních sítích.

To Djokoviče čekalo usínání nad ránem, jež mu převrátí celý biorytmus po čtyř a půl hodinovém zápase. Z něj si alespoň přinesl další z nespočetných rekordů. Grandslamovou výhrou číslo 369 vyrovnal účet Rogera Federera. Zda ale sedmatřicetiletý veterán v pondělí dokáže tuhle cifru ještě o jednu navýšit proti Argentinci Franciscu Cerúndolovi, je po probdělé noci nejisté.