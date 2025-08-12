Šalé se chystá na druhou sezonu za mořem. Repre? Tak dopředu se nedívám
Zapsal se do paměti fanoušků. Eduard Šalé na mistrovství dvacetiletých vzal zodpovědnost jako správný kapitán na sebe. Ve čtrnácté sérii nájezdů se rozjel na brankáře, puk hodil na bekhend a ukázkovým blafákem vystřelil českým hokejistům bronzové medaile. Další radostné chvíle vyhlíží v dospělém nároďáku. S jeho stálicemi už se sžívá na trénincích v Říčanech i na exhibici v Chomutově. „Olympiáda a mistrovství by asi lákaly, ale nedívám se takhle dopředu. Spíš se soustředím, abych byl připravený na sezonu,“ říká dvacetiletý útočník před druhým profesionálním ročníkem kariéry.
Na draftu v roce 2023 zaznělo jeho jméno jako dvacáté v pořadí. Žádný z Čechů nešel na řadu dřív. Eduard Šalé od té chvíle patří do organizace Seattle Kraken, v uplynulé sezoně se napevno usadil na její farmě. „První sezona je vždycky těžká, ale našel bych tam pozitiva. Začátek výborný, pak mistrovství a po něm to bylo všelijaké. Ale to k hokeji patří,“ ohlíží se talentovaný forvard za premiérou v AHL. „Celkově bych řekl, že jsem se posunul,“ dodává spokojeně.
Za tým Coachella Valley Firebirds nastoupil do 51 zápasů, v nichž bral 21 kanadských bodů (6+15). V klubové produktivitě skončil na čtrnáctém místě. Vedení Krakenu bude od brněnského rodáka po prázdninách očekávat další progres.
„Seattle ví, že fyzicky jsem vždycky dobře připravený. Bude to spíš o ledu, nabrat dynamiku a trošku zase zesílit. To přijde časem, už se trochu víc osvaluju,“ popisuje bývalý tahoun reprezentační dvacítky. „Nechávám to plynout, ale snažím se na ledě trošičku víc hrabat, než jsem hrabal loni,“ doplňuje.
V Česku má prostor se učit od nejlepších. V Říčanech na speciálních ledech od národního týmu se potkal s Tomášem Hertlem, Filipem Chytilem a Martinem Nečasem, v Chomutově na exhibici Ondřeje Buchtely si zase zahrál v týmu s Radkem Gudasem. „Dívám se na ně v telce, je to pro mě čest. Trošičku škola to byla, ale většinu kluků už znám,“ přikyvuje Šalé.
Po úvodním ročníku, který sám nazval oťukávacím, se vrátí do pozměněné organizace. Seattle po druhé sezoně v řadě bez play off sáhl ke změně trenérského štábu. Hlavního kouče Dana Bylsmu nahradil Lane Lambert, jako asistentka zůstává jen Jessica Campbellová. „Určitě to není nic příjemného, zase se to trošku obměnilo, trošku tam s tím házejí. Uvidíme, jak to bude. Jdu zase do něčeho nového,“ uvědomuje si český forvard.
V polovině září se má hlásit na klubovém kempu, kde bude bojovat o místo. Vše zatím nasvědčuje tomu, že přidá další ročník na zlepšování se v AHL. „Uvidíme v létě na kempu, jak to bude. Počítám se všemi variantami. Snažím se připravit nejlépe, co půjde, a uvidíme, co se stane,“ říká Šalé.
Od nadcházejícího ročníku bude v organizaci jediným Čechem. Velký parťák Aleš Stezka se vrátil do extraligy, kde bude hájit branku Komety Brno. „Bydlel jsem u něj, takže většinu času jsem trávil s ním. Pomohl mi neskutečně, bude to něco jiného. Už ale vím, co mě čeká, pobral jsem všechno mimo hokej. Ulehčil mi to hodně, teď se tam vypravím sám,“ prozrazuje talent.
V Česku na něj zpovzdálí dohlíží i reprezentační trenér Radim Rulík. Tým bude tentokrát připravovat na dva vrcholy, olympiádu a mistrovství světa. Minimálně na jedné akci by v nominaci mohl ukázat i na brněnského rodáka, který se výborně osvědčil ve dvacítce. „Nedívám se takhle dopředu. Teď jsem rád, že jsem doma, užívám si s rodinou a kamarády a snažím se nachystat na novou sezonu. Jak to odšpuntuje, bude to zase o něčem jiném,“ říká Šalé na téma reprezentace.