Osobnosti Sparty před Ligou mistrů: Salcburk jako klíč. Ščasný je pesimista

Sparťané zasypali devatenáctiletou propast od poslední účasti v Lize mistrů. Teď jde o to, aby v ní byli konkurenceschopní. V novém formátu prestižní soutěže potřebují k postupu do další fáze nechat za sebou nejméně dvanáct mužstev. O body budou hrát v osmi zápasech, ve středu startují se Salcburkem. Jak vidí letenské šance mezi evropskou smetánkou bývalí hráči či trenéři českého mistra?

2) Sparta je schopna něco uhrát „Když budou kluci jako tým ve formě a přispěje i trocha štěstí, tak se domnívám, že jsou schopní něco uhrát a rvát se o postupovou příčku. Myslím si, že musejí jít do toho v pohodě. Po devatenácti letech se tam Sparta zase probojovala. Nechci říct, že nemá co ztratit, ale bude se chtít ukázat. Je to svátek, úplně o něčem jiném než Evropská a Konferenční liga.“

1) Nadržení diváci, těším se „Věřím, že ano. Bude plný stadion, což není novinkou. Diváci jsou nadržení. Je škoda, že se o víkendu kvůli počasí nehrála liga. Ale Salcburk taky nehrál, takže v tomto ohledu to bude vyrovnané. O výsledku mohou rozhodovat standardní situace. Strašně moc se těším na atmosféru, navíc u toho budu přímo na stadionu. Mám radost, že se kluci dostali do Ligy mistrů po takové době.“

Liga mistrů díky hladu, tvrdé práci a zvídavosti. V co věří Friis a co řekl o Kuchtovi? (titulky)

2) První zápas jako nápověda „Je těžké hovořit o tom, kolik bodů Sparta uhraje, protože její soupeři jsou extrémně nároční. Snad jen Brest je určitou neznámou, ale pořád jde o zástupce francouzské ligy. Podle mě fakt hodně napoví hned první zápas. Hlavně to bude pozitivní v tom, že český fanoušek uvidí takhle parádní kluby. Do Prahy přijede Inter nebo Atlético Madrid.“

2) Jsem pesimista „Teoreticky ano, ale upřímně, sám jsem v tomto ohledu opatrný. Sparta má před sebou strašně náročné zápasy a bude složité, aby uhrála aspoň devět bodů. Jsem pesimista, moc tomu nevěřím. Každopádně kdyby vyhrála hned první zápas se Salcburkem, půjde o obrovskou vzpruhu a pomoc. Pak by mohla být schopná porazit Brest, který nevstoupil vůbec dobře do nové sezony.“

1) Fanoušci odpustí dílčí chyby „Věřím, že ano. I když nepůjde o jednoduchý zápas. Salcburk hraje nepříjemný fotbal, snaží se o vysoký presink a je neustále v pohybu. Ale k optimismu mě vede domácí prostředí. Sparta dlouho tak velký zápas nehrála, bude na něj nabuzená. To platí i o lidech v ochozech, kteří mohou hráčům odpustit dílčí chyby. To je strašně velká pomoc.“

Michal Kadlec, účastník Ligy mistrů se Spartou

1) Klíčový zápas na začátek

„Pokud Sparta pomýšlí na postup do další fáze soutěže, musí proti Salcburku vyhrát. Tohle je klíčový zápas hned na začátek. Já věřím, že je možné, aby bodovala naplno. Salcburk samozřejmě není lehký soupeř, přesto patří do kategorie hratelných. Jestli Sparta předvede nadstandardní výkon, měla by vyhrát. Určitě na to má.“

2) Šance i proti Interu

„Je to určitě reálné, ale hodně napoví hned první zápas. Jestli Sparta prohraje se Salcburkem, už bude horko těžko pomýšlet na zisk deseti bodů. Pak by měla urvat další výhru proti Brestu a aspoň bod dovézt z Feyenoordu, který neměl oslnivý start sezony. A i když Inter je soupeř z prvního koše, myslím, že by ho Sparta mohla doma potrápit.“