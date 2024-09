Sparta se vrací do Ligy mistrů. Úkol zní: Vyhrát! Jinak budou komplikace

Lars Friis, trenér Sparty, byl na větvi z toho, když viděl po postupu přes Malmö brečet fanoušky na tribunách přeplněné Letné. Ale pak si uvědomil: „Dokázali jsme to!“ Tým je po devatenácti letech v Lize mistrů, do základní části vlétne dnes v podvečer. Na druhé straně bude stát ošemetný, ale sakra silný Salcburk, továrna na kultovní hrdiny typu Erlinga Haalanda. Aréna už je nachystaná, vévodí znak ve stylu míče stvořeného z hvězd. Champions League se do Prahy vrací poprvé od podzimu 2019, kdy Slavia uvítala kupříkladu božského Lionela Messiho s Barcelonou.

Je to kruciální (jiné slovo opravdu nejde použít) zápas. Určí směr, možnost prolétnout do sfér, kde není Sparta – přiznejme – úplně očekávaná. Postup do další fáze Ligy mistrů může být jasněji viděn už ve středu večer, po duel se Salcburkem. Ve změti velkých vypadá rakouský klub jako (poměrně) stravitelné sousto, ale nenechte se mýlit. Stačí se podívat už jen na cenu jeho kádru.

RB má oproti domácím dvaapůlkrát vyšší hodnotu…

Přesto sparťané i odborníci uvažují jednoznačně. Samozřejmě, jsou pod tíhou nutnosti, protože úspěch ve startovacím střetu se zdá z hlediska dalších týdnů a měsíců (základní část se uzavře na konci ledna) jako nezbytný. Podle predikcí „stačí“ zapsat aspoň devět bodů. Teď má přijít první krok.

„Jsem přesvědčený, že je v silách Sparty, aby utkání vyhrála a udělala první důležitý krok k postupu. Pokud na něj chce pomýšlet, musí tenhle zápas nebo třeba s Brestem vyhrát za tři body,“ říká trenér a expert deníku Sport Stanislav Levý.

Anketa Líbí se vám nový formát evropských fotbalových soutěží? ANO NE

Expert: Ve středu Evropy by Sparta měla vládnout

Roman Polom, bývalý stoper Sparty a další expert deníku Sport, jde ještě do širších souvislostí. Dumá, kam by se mělo postavení letenského klubu v dalším období rozvinout. „Pro mě by měla být Sparta ve středoevropském regionu nejvíc. Má potenciál a díky Praze, poloze, jednou může být úspěšnější než Salcburk,“ zamýšlí se.

Pak hned přejde na aktuální notu: „Jestli bude ten zápas klíčem k úspěchu? Stoprocentně, protože domácí utkání prostě rozhodnou, venkovní budou nesmírně těžká. Je těžké říct, že Salcburk patří k nejslabším, ale v té společnosti to tak je. Sparta musí zvítězit.“

Velkou výhodou Letná

„V týmu je opravdu dobrá nálada, kluci tvrdě pracují, dřou. Jsme soustředění a víme, co nás čeká za úkol. Očekáváme, že půjde o kouzelný večer na Letné, protože konečně jsme zpátky v Lize mistrů. Máme vyprodáno a dokonce jsme mohli prodat tisíce a tisíce lístků nad možnou kapacitu,“ vyznal se Lars Friis.

A pak nezapomněl na nynější situaci: „Viděli jsme obrázky zkázy z celé země. Lidé nemají elektřinu, topení, přišli o domovy. Jsme si vědomi, že nás čeká důležitý zápas, ale je to jen fotbal. Myslíme na ty, které postihla ta hrůza.“

Na druhou stranu i Sparta může potěšit potřebné. Vyhrát.

Zásadní by mělo být domácí prostředí. Letná dokáže být při evropských večerech, jak opakovaně upozorňoval bývalý trenér Brian Priske, až fanatická. Mančaft na stadionu v minulé sezoně uvařil Betis Sevilla, Dinamo Záhřeb i Galatasaray. V domácí soutěži tady prohrál za poslední dvě a kousek sezony jen jednou, a to ve chvíli, kdy měl jistý titul. V pohárech zde na jaře padl s Liverpoolem, ale za celý ročník plus část nynějšího to byl jediný bezbodový večer.

Číselně to celkem značí čtyřicet tři střetnutí a v nich dvě prohry.

„Sparta už ukázala, jak je doma silná,“ podotkne Polom. „V žádném případě nechci mužstva jako Salcburk nebo Brest podceňovat, ale Letenští musejí v těchto zápasech získat co nejvíc bodů. Přiznávám, že sdílím optimismus sparťanských fanoušků. Red Bull měl totiž v minulých letech silnější a kvalitnější mužstvo, než má v současnosti,“ doplní Levý, mistr ligy s Bohemians.

Série Salcburku skončila, opory mají potíže

Jeho slova potvrzuje také fakt, že Salcburk na jaře neslavil titul v rakouské lize. Stalo se mu to po deseti mistrovských oslavách, pohár zvedl Sturm Graz s českým brankářem Vítězslavem Jarošem.

Pomoci by mohly i personální lapálie soupeře. Mimo hru jsou (nebo by měly být) dvě opory. Francouzský obránce Oumar Solet byl od začátku ročníku kvůli interním rozporům vynecháván z nominace, poté byl přeřazen do druholigové rezervy. V minulém týdnu s ním klub ukončil kontrakt.

Článek pokračuje pod grafikou.

Chybět by měl kvůli zdravotním potížím také dvacetiletý útočník z Pobřeží Slonoviny Karim Konaté, který v minulé sezoně vstřelil v lize 20 branek. Na hraně je rovněž Dán Maurits Kjaergaard, jenž nehraje od začátku září.

„Víme, co od nich očekávat. Potkali jsme se s nimi už v přípravě. Hrají ve vysoké intenzitě s vysunutým presinkem a disponují rychlými hráči,“ má načteno brankář Vindahl.

„Nevím, jestli jsme na podobné úrovni, nebo jestli jsou nad námi. Ale jsme doma, to nám pomůže. Fanoušci nás podpoří. Styl Salcburku mě dost inspiroval, když jsem se jako trenér vzdělával,“ přiznal Friis. „Pokud nemůžou nastoupit jejich nejlepší hráči, je to asi výhoda a pokusíme se ji využít. Ale oni mají tak kvalitní tým, že na pár hráčích závislí nejsou. Navíc jsou bez nich delší dobu. Salcburk je prostě ukázkově silný tým,“ varoval.

Ani Sparta nepůjde do bitvy v nejsilnějším složení. Scházet jí bude jeden z kapitánů, zraněný Asger Sörensen. „Má menší zdravotní problémy a nebude k dispozici,“ přitakal Friis. Na druhou stranu, dá se očekávat, že do hry půjde Jaroslav Zelený, jenž na začátku sezony podával výborné výkony. Do hry nebude připravený (podle včerejšího tréninku) ani poslední posila Elias Cobbaut.

Přesto má český mistr z posledních dvou let jasnou ambici.