Gudas s rodinou okouzlil Kačery a dostal »céčko«. Z taťky jsou paf

Přezdívku »Řezník«, kterou si vysloužil drsným zacházením na ledě, už asi neodpáře. Ale český hokejista Radko Gudas (34), nový kapitán Anaheim Ducks, umí nasekat i jemné plátky lidské něhy. Kačeři si jeho rodinu oblíbili.

Gudas, tvrďák zlaté party z domácího šampionátu, dostane v NHL po Jágrovi, Strakovi, Eliášovi a Hejdukovi jako pátý Čech (Špaček a Kuba v roli kapitána jen zaskakovali) na dres písmeno »C«. Byť obránce po přestupu z Floridy strávil v Anaheimu jen sezonu, naklonil si na svou stranu fanoušky i vedení klubu. Hokejoví Kačeři v něm vidí přirozeného vůdce. Lídra, mentora. A taky hlavu velké rodiny.

Radko má s manželkou Barborou čtyři děti - Leontýnku (9), Kvída (7), brzy pětiletou Elvíru a Frídu (3). Zámoří okouzlila především nejstarší dcera, která si zahrála na televizní reportérku a taťku zasypala otázkami na tělo. „Oholíš se někdy? Čím bys byl, kdybys nebyl hokejistou? Kdo z tvých dětí je nejoblíbenější a proč právě já?“ Gudas se zasmál a odpověděl, že by byl učitelem a že plnovous jen tak neshodí, byť by si to ratolesti přály.

Týnka Gudasová dojala bezprostředností i při návštěvě baseballového celku Los Angeles Angels, kde měl táta slavnostní nadhoz. „Lukáš je taky můj brácha,“ ukázala na gólmana Anaheimu Dostála (24). „Z legrace mu říkám tati. Má úžasnou rodinu, hned mě vzali k sobě. Je skvělý chlap a jsem šťastný, že bude mít céčko,“ řekl o parťákovi brankář mistrů světa. Tenhle kačeří příběh chytí za srdce děti i dospělé.