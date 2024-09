Osmý český šéf v NHL. Gudas je nový kapitán Ducks. Na roli si ho připravili

Jde o poctu, jaké se dosud dočkalo jen sedm Čechů. Tomu, že kapitánské „C“ před startem sezony čapne, nasvědčovalo vlastně všechno. V zámoří absolvoval tradiční mediální kolotoč, kam organizace vysílají své vůdce. V posledních dnech Ducks podnikli rozsáhlou kampaň, která obávaného řezníka přibližuje.

Gudas je v Anaheimu prvním mužem s veledůležitou funkcí od předloňského konce kariéry Ryana Getzlafa. Konkurenci ve vesměs mladém a formujícím se mužstvu moc neměl. Mezi možné kandidáty se řadil dosavadní asistent Cam Fowler, jenž za klub v součtu s play off odválčil přes tisícovku duelů. Mezi velké řečníky ovšem nepatří, navíc spekulace ohledně potenciálního odchodu by ani nespočítal. A přibývaly další.

„Možná mu řeknou: Came, musíme ti ubrat čas na ledě, aby si další hráči navykli na důležité situace. Pak by to byl tým jiných borců, ale už ne jeho,“ zamýšlel se uznávaný reportér Elliotte Friedman v podcastu 32 Thoughts s tím, že by se výměně zkušeného beka nepodivoval.

Pole pro Gudase se tak stalo volnější. Čech spadá k elitním defenzivně laděným hokejistům z NHL, k Ducks přišel jako volný hráč hlavně proto, aby dohlížel na nastupující generaci. Smlouvu má do léta 2026, teoreticky se může stát nejdéle panujícím českým kapitánem od dob Jaromíra Jágra .

Slavná osmašedesátka renomovanou úlohu zastávala nejprve v Pittsburghu a u NY Rangers. Jágrovi přitom paradoxně pozice hlavní osobnosti mužstva a konzultanta s rozhodčími nikdy moc neseděla. Cítil se kvůli ní svázaný. „Než jsem céčko dostal, byl hokej větší zábavou. Víc než vítězství nás zajímalo, kolik gólů dáme. Musel jsem změnit svou hru, už jsem nemohl jen křičet a mlátit na střídačce hokejkou, když se mi nedařilo. Ostatní vás mnohem víc sledují,“ měl jasno Jágr.

Uvědomění předcházel incident s příkladným lídrem Ronem Francisem, současným generálním manažerem Seattlu. „Při jednom zápase Jágr sešel z ledu, zahodil rukavice a přilbu, lehl si frustrovaně na střídačku. Řekl jsem mu, že se potkáme v hotelu, kde jsem pak asi čtyřicet minut vysvětloval, proč nic podobného nemůže dělat. Poděkoval mi, což mě dostalo,“ vzpomínal Francis.

Jágr se stal kapitánem hlavně pro svou herní výjimečnost a odpovědnosti se nezřekl ani v New Yorku. Po odchodu do KHL a následném comebacku s častým střídáním zaměstnavatelů už nicméně vážené písmeno nikdy na hrudi nenosil.

Všichni ostatní krajané ho v NHL dostali maximálně na jednu sezonu. Patrik Eliáš v New Jersey navázal na Scotta Stevense, čímž u Devils poprvé přerušil vládu Kanaďanů, po zbytek kariéry však dělal „jen“ asistenta. Roční suplování si střihl také Milan Hejduk , než Colorado draftovalo dosavadního bosse Gabriela Landeskoga. Robert Holík na sklonku aktivní dráhy šéfoval Atlantě.

A ostatní? Martin Straka se dočkal na přelomu milénia při absenci jiných ikon Pittsburghu. Zadáci Filip Kuba (Minnesota) a Jaroslav Špaček (Buffalo) byli součástí galimatyáše, kdy jejich týmy střídaly kapitány po jednotlivých měsících.

Čeští kapitáni v NHL Jaromír Jágr Pittsburgh (1998-2001) a NY Rangers (2006-2008) Martin Straka* Pittsburgh (1999/00) Filip Kuba** Minnesota (2000, 2005) Patrik Eliáš New Jersey (2006/07) Robert Holík Atlanta (2007/08) Jaroslav Špaček** Buffalo (2008) Milan Hejduk Colorado (2011/12) Radko Gudas Anaheim (2024) *Roli kapitána nezastával celou sezonu **Kapitánem byl vždy pouze jeden měsíc

