Eliáš o kapitánu Gudasovi: Musí najít správnou rovinu. Jak přišel o „céčko“?

Je jedním ze čtyř vyvolených Čechů, kteří dres s „céčkem“ na prsou nosili aspoň v jednom kompletním ročníku NHL. Legenda Devils Patrik Eliáš (48) vstoupil do služby kapitána v sezoně 2006/07, než mu funkci bez pardonu a vysvětlení sebral trenér Brent Sutter. „Dozvěděl jsem se to od novinářů, ne od něj,“ hlesl někdejší útočník New Jersey při vzpomínce v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Radko Gudas na něj naváže v Anaheimu.