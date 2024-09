Odporný útok i spoušť v šatně! Hráčky Galatasaraye zneuctily Eden

Hráčky fotbalové Slavie těžko rozdýchávají úder, který schytala jejich kapitánka od senegalské soupeřky. Místo vyloučení slavil Galatasaray postup do hlavní fáze. Následně poté za sebou nechal spoušť i v šatně.

Pěst, za kterou by se nemuseli stydět ani profesionální boxeři. Vůdkyně sešívaných Diana Bartovičová schytala zákeřnou ránu od Hapsatou Diallové. „Neuvěřitelné,“ nechápal na sociální síti X šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Sešívané nakonec gólem v prodloužení prohrály. Kýžená Liga mistryň bude bez nich. „Turci se nám celkově snažili znepříjemnit, co šlo. My jsme to očekávaly a braly to tak, jak to přišlo. Na oficiálním tréninku chyběly brány a scházel i určitý počet míčů. Potom nám poskytly některé navíc, jenže byly vyfouklé,“ vyprávěla pro Sport.cz opora Kateřina Svitková. Galatasarayi navíc zanechal za sebou v šatně počmáranou zeď.