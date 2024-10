Ligový FÍKend: o rozhodčím katovi, tvrďácích a rozporuplné hvězdě

22. díl rubriky Ligový FÍKend • FOTO: Koláž iSport.cz Červené kolo je za námi, deset vyloučení je tedy na pováženou. Nejvyšší soutěž však nezaujala jen karetním kolotočem, ale třeba i ostrými hláškami směrem k rozhodčím. Události víkendu glosuje 22. díl rubriky Ligový FÍKend.

Sudí alibista? Tohle je drsné obvinění. Jde o to, jestli vylétlo z frustrace po prohře, z příliš vysokého sebevědomí, které nabral tým i on sám po posledních výkonech i výsledcích či pod vlivem nějakých těch důkazů. I když poslední možnost je skoro utopická, je potřeba se na ni ptát. Martin Hyský, trenér Karviné, se pustil po utkání na Slovácku do sudího Jana Petříka. Ten nejprve vyloučil domácího Stanislava Hofmanna a poté i karvinského Jaroslava Svozila. Kouč to bral jako kompenzaci. „Zdálo se mi, že rozhodčí začal cíleně trestat naše hráče. Chystal si nás na to, aby nám dal druhou žlutou kartu a tím poslal zápas do stejného počtu hráčů. To se samozřejmě stalo,“ vypustil na tiskové konferenci. Je zajímavé, že je po takovém výroku ticho po pěšině…

Ty priority… Zažili vlastně epochální vítězství, Sigma vybrala pražskou Letnou po (skoro) nekonečných devatenácti letech. Jako kdyby tohle číslo stadion Sparty v sezoně symbolizovalo. Domácí se po stejné době prodrali do Ligy mistrů. A už v úterý je v ní čeká Stuttgart, trenér Lars Friis nebude muset hráče motivovat, upozorňovat, dostávat do zápasového módu. To Tomáš Janotka, zatím tuze úspěšný kouč pátečních triumfátorů, na tom bude jinak. Uznejme, že na to sám upozornil - a to velmi vtipně - na pozápasové tiskovce. „Musíme teď hráče sestřelit. Hrajeme s Bzencem,“ culil se. Že by rozdílná priorita? Rozhodně ne, Olomouc chce dál šlapat.

Vzpomínky tvrďáků „Križan to tam musí zbourat, já jako stoper bych útočníka přerazil a frajer by už nestál! To je situace jeden na jednoho, stoper musí být dominantní,“ rozohnil se po zápase na Baníku kouč Budějovic František Straka. „Za nás by se nedohrálo,“ okomentoval červenou kartu, již dostal v Jablonci hradecký šikula Václav Pilař, trenér Hradce David Horejš. Jsou to stesky bývalých ostrých stoperů, oba uměli šlápnout do boje. No, po kole, v němž sudí rozdali deset červených karet, by to chtělo brzdit. Zdá se, že prudkých střetů je celkem dost, že?

Dvojitý Ewerton Co to s Baníkem je? Doma válcuje soky, drží se nahoře v tabulce, ale jednu disciplínu v této sezoně nezvládá. Zase to potvrdil ten největší, kapitán Ewerton. Proti Dynamu kopl penaltu jako, no… lajdák. Jinak to nejde říct. Ale je to vůbec překvapení? Vždyť v profi kariéře jich ze třinácti proměnil jen osm (z toho tři ve třetí lize) a v nejvyšší soutěži má zápornou bilanci čtyři ku pěti. Navíc nedávno poslal v rozstřelu s Kodaní balon nad břevno. V duelu s Budějovicemi se nakonec vykoupil perfektní akcí i vítězným gólem, ale asi by měl trenér Pavel Hapal kapitána příště brzdit, až tým dostane pokutový kop. No, chtěli bychom být u té debaty…