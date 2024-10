Sparto, vyhrávej, fandí české kluby. Její peníze z LM budou trochu i jejich

Solidarity payment, možná bychom mohli po česku říkat bolestné, jsou finance, které UEFA vyplácí těm prvoligovým klubům, co se nedostaly do hlavní fáze evropských pohárů. A to bez ohledu na to, zda vůbec hrály předkola.

Ondřej Kania se těší, že v součtu sezon 2023/24 a 2024/25 si jeho Liberec přijde na částku kolem 23 milionů. Je to klidně možné, na konci textu zjistíme, že to může být třeba i víc. Celá věc je tím zašmodrchanější, že právě rok 2024 představuje zlom ve výplatních cyklech UEFA.

Takže radši pěkně postupně.

V cyklu, do kterého spadá dosud nevyplacený ročník 2023/24, platila tato pravidla:

a) UEFA rozdělovala celkem 177,2 milionů eur, v přepočtu přibližně 4,43 miliardy korun.

b) Kluby z pěti největších lig si vzaly celkem „symbolickou“ částku 44,2 milionů euro (jinak by si přišly na mnohem víc), takže na ostatní zbylo 135 mil. euro (3,375 mld. Kč).

c) V poměru 4:1 zvýhodňovala země, jejichž alespoň jeden klub hrál Ligu mistrů.

d) Z 90 procent se na částce pro každou jednotlivou asociaci podílelo její postavení v žebříčku koeficientů.

e) Z 10 procent se na této částce podílel celkový výdělek všech klubů v dané pohárové sezoně, a to za výsledky a za podíl z televizních a marketingových práv.

V konkrétních sumách to znamenalo, že v sezoně 2021/22 šlo do Česka 74,1 milionů korun, na jeden klub 5,7 milionu.

V sezoně 2022/23 to díky účasti Plzně v Lize mistrů bylo o moc příjemnější, české kluby si podělily 130 milionů, každý z nich právě deset. Připomínáme, že se příspěvky netýkají těch, kdo hrají hlavní fázi pohárů, v tomto ročníku tedy Plzně, Slavie a Slovácka.

A už jsme u sezony 2023/24, poslední skončené a dosud nevyplacené. V té se tady Liga mistrů nehrála a Ondřej Kania uvádí, že očekává pro Liberec sedm milionů, možná i více. Proč ne. Srovnávat je potřeba s již uvedenou částkou 5,7 – ovšem s tím, že se týmům v ročníku poměrně dařilo (S+S v osmifinále EL, Plzeň ve čtvrtfinále KL a právě tyto tři týmy nedostanou nic).

Letos ovšem přichází skok, v podstatě v každém bodě je nějaký posun. Pro cyklus 2024 až 2027 platí tato pravidla:

a) UEFA rozděluje celkem 308 milionů eur, v přepočtu přibližně 7,7 miliardy korun.

b) Kluby z pěti největších lig si odeberou celkem 50 milionů, takže na ostatní zbude 258 mil. euro (6,45 mld. Kč).

c) Opět se zvýhodňují země (poměr neznámý), jejichž alespoň jeden klub hraje Ligu mistrů.

d) Ze 70 procent (4,515 miliardy korun) se na částce pro jednotlivou asociaci podílí její postavení v žebříčku koeficientů.

e) Ze 30 procent (1,935 miliardy korun), a to je poměrně velká změna, o této sumě rozhodne, kolik vydělá nejvíce výdělečný klub dané země.

Sparta tratná nebude





Na kolik z oněch 4,515 miliardy (bod d) za koeficient si mohou přijít české kluby? Uff, to fakt nejde spočítat, protože se změnila pravidla. Ale alespoň pokus s použitím kamarádky ze základní školy, tedy trojčlenky:

V sezoně 2022/23 (tedy s českou účastí v LM) činilo rozdělovaných 90 procent přibližně 3 miliardy a znamenalo to 130 milionů pro Česko. Při 4,5 miliardách by to tedy bylo 195 milionů. Ale spíš i víc, protože české kluby hodně zapracovaly na svém koeficientu. Takže třeba 200?

U těch třicetiprocentních 1,9 miliardy korun (bod e) je to o poznání složitější počítání. Je téměř jisté, že nejvýdělečnějším českým klubem v této sezoně bude Sparta, leda že by už téměř nebodovala a Slavia nebo Plzeň sahaly po triumfu v Evropské lize. Pak bude podstatné, jak se Spartě bude dařit na ekonomickém poli, což opět obnáší výsledky a podíl z televizních a marketingových práv.

To složité je, že na konci z toho vznikne pořadí nejvýdělečnějších klubů všech 54 zemí (včetně top pětky, ale ta se na následném příjmu pak už nepodílí, a bez Ruska). Za každou zemi ovšem právě jeden klub. Pak se sečte, kolik tyto kluby celkem vydělaly, a každý z nich si pro svou zemi vezme právě tolik procent, jaký je jeho podíl na celkové sumě.

Nejlepší bude velmi abstraktní příklad s kulatými čísly, aby se to lépe počítalo: všech 54 klubů vydělá sto miliard, Sparta z toho jednu miliardu. Z toho vyplývá, že z oněch 1,935 miliardy korun zajistí pro všechny české kluby jednu setinu, v tomto případě 19,35 milionů korun.

To je ovšem pořád jenom příklad, jaký podíl reálně zajistí Sparta, se opravdu odhaduje hodně složitě. A pro jistotu na doplnění, Sparta jako taková na tom tratná nebude, její peníze to nekrátí.

Až se výsledky z bodů d) a e) sečtou, vydělí se dvanácti a každému klubu první ligy kromě pohárových účastníků Sparty, Slavie, Plzně a Mladé Boleslavi se vylepší konto rovným dílem. Ta dvanáctka určitě bude Letenským fandit, protože každý její bod pro ni znamená veselejšího pokladníka.

Co je další podstatná změna, UEFA výrazně urychlí zásilku svých peněz. Za ročník 2023/24 ještě ne, tady příspěvek pošle tradičně na přelomu února a března, ovšem ve stejnou chvíli pošle částku za zmíněných 70 procent a zbytek v červnu. Tedy vše do konce sezony.

Ta klíčová otázka na závěr. Kolik to tedy nejenom do Liberce nakonec bude?

Za sezonu 2023/24 jsme odhadli přibližně 7 milionů korun.

Za sezonu 2024/25 hrubým odhadem takto: z částky „za koeficienty“ 200 děleno 12, tedy necelých 17 milionů korun. Z částky „za výdělek Sparty“ – což je opravdu krkolomný výpočet – něco mezi jedním až třemi milion na klub.

Celkem plus minus dvacet pět milionů.

Spolu s navýšenými příjmy za prodej televizních práv to už představuje pro střední české kluby klidnější život.