Evropa hledá: Kdo je Mr. Kairinen? Fin mezi hvězdami, jeho střele chyběla...

PŘÍMO ZE STUTTGARTU | Tohle stojí za připomenutí. Je začátek října, což je období, v němž se měl podle nejčernějších odhadů teprve vracet na hřiště po zlomenině v nártu. Ale sparťan Kaan Kairinen (25) vše urychlil, hraje už přes dva měsíce a v úterý večer proti Stuttgartu (1:1) stihl oslavit už druhý vstřelený gól v Lize mistrů, kterým zaujal nejen v rodném Finsku. „Jestli si někdo zaslouží úspěch, je to mistr Kairinen,“ uvedl Lars Friis, trenér letenského mužstva.

Ještě dvanáct hodin od úterního večera se nacházel v hvězdné společnosti. Kaan Kairinen, sparťanský záložník, patřil mezi devět nejvyhledávanějších fotbalistů na celosvětově známém serveru Transfermarkt.

Před sebou tlačil jména jako Cole Palmer, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a pochopitelně Erling Haaland, jenž spolu s dalšími kumpány z Manchesteru City pobláznil v minulých dnech hlavní město Slovenska při příležitosti zápasu se Slovanem Bratislava.

Kairinen – při vší úctě – nemá takový zvuk a dá se předpokládat, že do víkendu se v žebříčku uklidí zpátky do tmavších koutů. Ale finský šikula upoutal na hřišti Stuttgartu ve druhém kole ligové fáze Ligy mistrů parádní brankou z přímého kopu.

„Jestli jsem dal někdy hezčí gól? Asi ne,“ zamyslel se Kairinen. „Vlastně ne, určitě ne. Takhle pěkně jsem se ještě nikdy netrefil. Je to jako sen. Asi každý kluk si představuje, že se mu někdy povede takový přímý kop. Na tenhle večer nikdy nezapomenu,“ přispěchal s přesnější odpovědí.

Tak pojďme si jeho top trefu v kariéře víc rozpitvat. Vzdálenost: 22 metrů. Rychlost střely: 72 kilometrů za hodinu. Umístění: pravý horní roh. „Fakt krásné, co? V růžku nezůstalo moc pavouků, vyčistil to pěkně,“ žasl trenér Lars Friis.

Ano, zní to zkrátka dokonale. „Trefil to výborně, důležitý gól,“ souhlasil Petr Ruman, expert deníku Sport. „Jen se mi zdálo, že střela neměla takovou razanci. Když jsem se díval na opakované záběry, kdyby si brankář přehmátl a šel po balonu pravou rukou, jsem přesvědčený, že by ho měl,“ podotkl.

Ale nestalo se. Kairinen zapsal druhý gól ve druhém zápase Ligy mistrů. V tabulce střelců nechává za sebou kanonýra Haalanda (o jednu branku) a zapsal stejný počet jako Robert Lewandovski z Barcelony nebo Florian Wirtz z Leverkusenu. Doma svého reprezentanta díky tomu velebí. Proti Salcburku se stal teprve třetím Finem, který skóroval v nejprestižnější evropské soutěži. Dvěma zásahy se zařadil na třetí pozici, víc branek dali Jari Litmanen a Sami Hyypiä, bývalý obránce Liverpoolu.

Zdá se tak, že Kairinen v pětadvaceti letech vystoupal na úroveň, kterou mu o deset roků dřív předpovídali v jeho rodné zemi. Vždyť v nejvyšší soutěži mezi dospělými debutoval už v patnácti, dostal se do mládežnických reprezentací a vyhrával individuální ceny. Byl to generační talent, i když se jeho příběh v minulosti trochu zašmodrchal.

Ale po příchodu do Sparty (a znovu po srpnovém návratu z marodky) se Kairinen rozjel víc než slušně. Herně, a v posledních týdnech také v produktivitě. Za poslední čtyři soutěžní zápasy zapsal tři body za dvě branky a jednu asistenci. „Mám z něj radost. Jde ostatním příkladem, dělá hodně věcí v tréninku navíc,“ pochvaloval si Friis.

Nenápadný, ale důležitý

Letenský tým nevlastní Kairinena pro to, aby lámal gólové rekordy. On dominuje ve středu pole, proti Stuttgartu zapsal jedenadvacet přihrávek s úspěšností jedenaosmdesát procent. Dvě z nich směřovaly do finální třetiny hřiště a obě byly přesné.

V tom přesně je jeho síla, z které český mistr těží. „Má obrovský vliv na tým díky jeho klidu. Často mi přijde nenápadný, fanoušek by si ho ani nevšiml. Ale je nesmírně důležitý hráč,“ líčil expert Ruman. A pokračoval: „Možná bych si od něj přál akorát víc odvahy, aby pomáhal stoperům a chtěl víc balony i proti tak těžkému soupeři, jako byl Stuttgart.“

Je pravda, že proti německému soupeři (především ve druhé půli) měl jiné úkoly než v lize proti Hradci Králové, Českým Budějovicím nebo Olomouci. Tentokrát se pohyboval na velkém prostoru a byl mnohem méně na balonu. Vždyť se zapojil pouze do třiatřiceti akcí, což je třeba oproti výhře v Lize mistrů nad Salcburkem daleko nižší hodnota. Před dvěma týdny jich zapsal jedenapadesát.

„Celkově Sparta to měla na balonu složité. Kairinen měl organizovat hru hlavně proti míči a ucpávat volné prostory. Současně zvládl ukočírovat tři ofenzivní hráče před sebou,“ zmínil Ruman. Sparťanský středopolař vše splnil.

A tím naznačil, že jeho touha protlačit se do jedné z top evropských soutěží nemusí být vyloženě tabu. Po dalším skvělém večeru v Lize mistrů se o něm dost mluví. Tak kdo ví, co se stane v zimě.

Kairinen v zápase se Stuttgartem Odehrané minuty 94 Góly 1 Očekávané góly (xG) 0,07 Asistence 0 Očekávané asistence (xA) 0,25 Střely / na branku 1 / 1 Přihrávky / úspěšné 21 / 17 Centry 0 Driblinky 0 Doteky ve vápně soupeře 0 Osobní souboje / vyhrané 5 / 2 Ztráty míče / na vlastní polovině 7 / 3 Zisky míče / na soupeřově polovině 9 / 5

Zdroj: Wyscout