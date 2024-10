Ivan o synově cestě do Colorada: Když šli ostatní pařit, on na sobě makal

Gól Nathan MacKinnon, asistence Ivan Ivan. Ne, tohle není bláznivý český sen, je to realita. Jedna z největších hokejových person na planetě o víkendu skórovala i díky příspěvku 22letého českého forvarda. Ten se usadil v sestavě Colorada a dělá všechno pro to, aby z ní nezmizel. Jde mu to pěkně od ruky. Dreams come true není žádná nadsázka, rodák z Ostravy kanadskou superstar obdivoval od dětství, teď je jeho blízkým kumpánem. Doma jej přitom málokdo zná, to spíš jeho otce, někdejšího extraligového divočáka Marka Ivana. Právě on o synově cestě pro iSport.cz vypráví.