Nová cesta, Herčík patří k Červenkovi: Byl jsem nervózní. Hráč jako blázen!

Chtěl jste prudký puk tečovat, nebo vás spíš trefil?

„Stihnul jsem ho tečovat, povedlo se mi tam sáhnout špičkou hokejky. Tohle trénuju docela často, kluci mi to takhle střílejí. Snažím se dostat co nejvíc k brance, abych clonil, nebo tečoval. Jsem rád, že se to přeneslo i do zápasu.“

Jako kdybyste se od druhého gólu zklidnili. Sedí tenhle dojem?

„První třetina od nás moc dobrá nebyla. Ale góly nás trochu uklidnily a hlavně jsme se zvedli. My moc gólů celkově nedáváme, potřebovali jsme něco takhle hnusnýho, dát i něco špinavýho. Pak už jsme zápas kontrolovali a vyhráli zaslouženě. Willda má navíc nulu, takže jsme spokojení.“

Potřebovali jste někoho sestřelit jednou i trochu vyšším rozdílem, než se neustále se soupeřem tahat?

„Je to tak. Snad nás tohle nakopne a začneme dávat víc gólů. Jedeme dál, ve středu nás čeká důležitý zápas v Anglii v Lize mistrů, který musíme zvládnout.“

Na startu sezony to vypadalo, že když jsou všichni fit, zbývá v kádru jedno volné místo pro mladšího hráče. Už ho držíte pevně, nebo musíte potvrzovat každý trénink?

„Jdu spíš den po dni. Snažím se hrát každý zápas lépe a lépe, zlepšovat se. Oproti minulým rokům jsem hodně zesílil, takže se cítím v soubojích jistější. Dokázal jsem si, že extraligu hrát můžu. Ale samozřejmě vidím, že musím pořád hodně makat a posouvat se.“

Je hodně příjemné, že vás Václav Baďouček nasadil na křídlo k Romanu Červenkovi?

„No... (usměje se) Nejdřív jsem z toho byl nervózní. S takovou personou českého hokeje jsem ještě nikdy nehrál. Neříkám, že bych se bál, ale čekáte, co bude.“

Přirozený respekt?

„Jo, přesně. Dvakrát mistr světa, hráč jako blázen. Jsem moc rád, že jsem tuhle šanci dostal. Jak hrajeme obden, tak jsme spolu jen neměli tolik tréninků. Doufám, že kdyby se mi podařilo v jeho lajně zůstat, a párkrát bychom spolu trénovali, bude to ještě lepší než teď.“

Roman Červenka není typ negativního staršího hráče, který by všechny kolem sebe neustále peskoval. Pomáhá právě tohle k tomu si vedle něj zvyknout?

„Když trenéři vylepili sestavu a viděl, že jsem s ním, zavolal si mě. Bavili jsme se o věcech, jak bychom chtěli hrát a co ode mě čeká. Je hodně pozitivní. Musím mít samozřejmě nasazení, vybojovat mu puky. Pak je potřeba si hledat prostor, kam najet, abych mohl dostat puk zpátky, nebo aby Roman mohl něco vymyslet."