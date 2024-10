Návrat krále Muellera. Kouč Boleslavi: Je to killer. Co bylo s autobusem?

Pořídíte si stroj na body, zapnete ho a on jede. Přirozeně. K tomuto účelu je stvořený. Peter Mueller (36) je produktivní mašina. Od března nehrál zápas, v pátek se vrátil do Komety, po dvou trénincích skočil do mistráku s Mladou Boleslaví a v dohrávce 11. kola Tipsport extraligy přispěl gólem a asistencí k triumfu 4:2. „Neuvěřitelné. Vletěl tam, má 1+1, krásný,“ smekl kouč Kamil Pokorný.