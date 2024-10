Další žena ve Velké: nedostala se do cíle. Po pádu na Taxisu se bála o koně

Po čtyřech letech se opět na startu Velké pardubické objevila žena. Na Veroniku Škvařilovou-Řezáčovou navázala dvacetiletá sympatická blondýnka Lenka Neprašová, kometa posledních dvou sezon. Stejně jako její předchůdkyně se do cíle nedostala, pouť s devítiletým Her Himem skončila na Velkém Taxisově příkopu. A problémy neměla sama.

Kromě Her Hima skončil na Taxisu i nejmladší účastník dostihu, sedmiletý High In The Sky. Právě on byl na počátku karambolu, který se stal málem osudným i pozdějšímu vítězi Gofreymu, jak vylíčil žokej Jan Faltejsek.

„Mě pánbůh držel za onu část těla,“ ulevil si. „Koně reagujou, v momentě, kdy první kůň nemá správný tah na branku, tak se to potom veze celým polem. Vedle mě byl Dan (Vyhnálek v sedle High In The Sky), když mu jeho kůň přibrzdil, můj šel okamžitě na brzdu. Skákal jsem to z místa, na všechny čtyři do díry. Měl jsem prostě štěstí.“

Faltejska zachránila až cirkusová ekvilibristika po dopadu, méně zkušený jezdec by zřejmě skončil mimo sedlo.

Nedaleko něj cválala s Her Himem Lenka Neprašová. I její parťák reagoval.

„Viděl, jak tam kůň brzdí, vzal mi to do strany, spadli jsme do příkopu, naštěstí vycválal,“ vrátila se k Taxisu amazonka. „Na dostih jsme se těšili, škoda, hlavně, že jsme oba v cajku. Po pádu jsem hned zjišťovala, jak je na tom Her Him, věděla jsem, že mě přešel a vycválal, to bylo nejdůležitější.“

Od Velkého Taxisu to není daleko do cíle, kde Lenka Neprašová sledovala dramatický finiš.

„Je to vzrůšo, přeju to oběma, Jardovi i Honzovi, já to sledovala pohledem do kamery kameramana u cíle.“