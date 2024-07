Nabité Pardubice: čekáte výhry, ale co když... Hlavní překážky na cestě?

Video se připravuje ... O víkendu vytáhly Pardubice svého „kluka z plakátu“ Andreje Šustra a v pondělí se sešly poprvé komplet na ledě. Zatím se chystají za zavřenými dveřmi. Dynamo draze nakupovalo, nadupanou sestavu drží pod zámkem. Možná určitá obrana před tlakem. Pokud vynecháte výluky v NHL, Petr Dědek s Petrem Sýkorou dali dohromady nejsilnější skupinu hráčů od hvězdných válek Vsetína a Sparty v závěru 90. let. Esa a ohromná hráčská kvalita? Bez debat. Server iSport.cz vybral šest překážek, které na klub čekají.

Tři zajíci Z Pardubic se stal díky našlapané soupisce evropský obr. Tím pádem v prosinci pojedou na Spengler Cup jako jeden z favoritů a ozdoba turnaje. Davos si užije pohled na Romana Červenku, který dvakrát v řadě vyhrál trofej nejužitečnějšího hráče švýcarské ligy a do Pardubic odešel z podprůměrného Rapperswilu vyhrávat. Klub vyrazí do hor s finálovými ambicemi. V tu dobu by se měl určitě držet i v Lize mistrů, v lednu se hrají semifinálové dvojzápasy. Naposledy padl s Raumou ve čtvrtfinále, což bylo zklamání. Teď je tým ještě zkušenější, končit s podobným soupeřem a tak brzo? Hodnocení by bylo přísnější - kolaps. No a pak je tady extraliga. Od silného týmu se čeká silná základní část, první až druhé místo a pak útok na titul. Pokud všechno sečtete, klub má mít sílu ve třech soutěžích. Vyhrát doma a v Lize mistrů? Dva evropští obři to dokázali: Frölunda (2016 a 2019) a Tappara Tampere (2023). Přidat k tomu aspoň finále Spengler Cupu? Uf, takhle silný nebyl ještě nikdo. Není snadné mít tři vrcholy, na každý se nachystat, zvládnout klíčový zápas. Pokud třeba první dva klapnou, poslední – triumf v extralize, může být nejtěžší. Do play off mohou jít opory klidně s nějakými 75 zápasy v nohách, Sedlák, Kaut, Čerešňák nebo Smejkal objedou nejspíš i reprezentační akce. Těm chytrým v Pardubicích může Červenka změnit život Video se připravuje ...

Myšlenka, co přijde v dubnu V Pardubicích se máte dobře, nadstandardně i na evropské poměry. Ale věci se mohou rychle otáčet. Pod Petrem Dědkem se zkrátka stává, že kufry balí i ten, kdo přicházel jako výrazná osobnost. Jakub Nakládal měl silný názor, nebál se ho říct, takže se loučil v průběhu ročníku 2021/22. Anthony Camara se ukázal při play off 2022 nakonec moc bláznivý, takže se nová smlouva rušila. Kouč Radim Rulík musel na jaře 2023 vyklidit po sedmém semifinále kancelář pro Václava Varaďu. Nový kouč si na pardubické poměry pískal až moc silně, jeho pětiletá smlouva tak z pohledu klubu expirovala předčasně a věc stále řeší právníci. No a naposledy Tomáš Hyka nedal gól v play off, Jan Košťálek měl slabší momenty ve vyřazovacích zápasech, takže v Dynamu nejsou. Od jara 2025 má klub pod smlouvou Jáchyma Kondelíka, takže? Smlouva skončí Tomáši Zohornovi, pokud nevytáhne ročník snů, v 37 letech další kontrakt přiletět nemusí. Když si vezmete, že Petr Dědek je nachystaný vzít Tomáše Noska, případně Filipa Zadinu, kdyby to bylo možné? K tomu připočítejte, že komunikuje prakticky s každým Čechem v zámoří, který se chystá domů. Nastavil ve svém klubu těžce konkurenční prostředí, kde se nedívá na sentiment, zásluhy a minulost. Tohle musíte ustát, jste pod tlakem a musíte hrát špičkově. Platí to pro hvězdy typu Romana Willa i místní borce Lukáše Radila nebo Roberta Kousala. Prostě musíte zářit, nebo se půjde na nákupy. Někomu takový tlak může pomoci, aby hrál co nejlépe, někomu zase ne. Roman Červenka bude v Pardubicích nosit dres s číslem 19 • Foto ČTK / Taneček David

Extrémní očekávání roste Pardubice velký tlak přitahují velkými nákupy i silnými slovy majitele Petra Dědka. S tím se teď už tak nějak počítá, nic nového. Ale aktuální přestupové léto? Vykoupení Romana Červenky ze Švýcarska se divili i ve Švédsku, Jiří Smejkal mohl vybírat ze všech nejlepších lig Evropy a kývl Pardubicím. Andrej Šustr taky není zrovna „no name“ figura. Dynamo postavilo drahý a hodně silný soubor. Když válel v extralize Vsetín, spoléhal na Romana Čechmánka, Jiřího Dopitu, Pavla Pateru, Martina Procházku, Radka Bělohlava, Libora Zábranského. Co jméno, to evropská hvězda. K tomu mistr play off Tomáš Sršeň, mláďata Kratěna, Broš, Tomajko. Sparta se musela hodně nabít, aby tuhle éru ukončila s Petrem Břízou, Františkem Kučerou, Michalem Sýkorou, Vladimírem Vůjtkem, přetáhla Kratěnu s Brošem, přidala mix svých silných generací s Výborným, Hlinkou, Hlaváčem, Zelenkou, Žemličkou. Pardubice jsou na tom minimálně velmi podobně. Schopností lovit hvězdy se podobají Vsetínu. Dopitovu pozici drží Červenka. Vsetín tehdy hodně dráždil tím, jak nakoupil a dlouho nebyl k poražení. Dynamo zatím fans soupeře dráždí jen nákupy. Tlak na úspěch bude velký, byť v klubu tohle nikdo vůbec říkat nemusí. Všichni vědí, o co se hraje. Finále extraligy je málo. Na trhu už pomalu není koho lepšího koupit. Kvalitu v sestavě vidíte, dokonce extrémní. Záleží, zda z ní vyroste tým. Potřebuje být psychicky silný jak v kancelářích, tak na ledě. Zkušený obránce Andrej Šustr posiluje Pardubice • Foto hcdynamo.cz

Vnitřní klima Volné místo v útoku je jedno, které by patrně mohl zaplnit Ondřej Rohlík. Šest obránců je po příchodu Andreje Šustra taky jasných, o prostor se budou rvát Michal Houdek s Michalem Hrádkem. Dobrá zpráva? Jak se to vezme. Pardubice nenakupují jen hvězdy, ale investovaly i do mládeže. Přivedly hráče s potenciálem hrát jednou extraligu, navíc se jim postupně v B týmu zvedají kmenoví hráči. Tady se výrazně posunuly, zatímco pár let zpátky výhled do příštích let vypadal děsivě, teď se rodí solidní základna. Jenže v ní taky potřebujete vidět, kam vaše cesta míří. Reálně, opravdu existuje šance si uhrát pozici v prvním týmu? Nebo až poteče do bot, znovu se sáhne pro Daniela Rákose, který má plnit hlavně roli vychovatele v B týmu? Teď ho na téhle pozici doplnil bek Jan Kolář. Daniel Herčík (21 let) udělal minulý rok progres, řekl si o posun z první ligy. To samé vazoun Michal Pochobradský (25), už dřív se ukázal jako pořádně protivná vosa Jakub Lichtag (22). Výtečné čtení hry měl v extralize i bek Ondřej Chabada (21). Ale místo koho byste je v sestavě viděli? Kdy si začnou zvykat na vyšší úroveň, nároky extraligy a tlak? Je těžké, když stavíte tým primárně na titul, abyste obehrávali i mladé hráče. Tohle umí opravdu jen špička typu Skellefteå, která si ve Švédsku piplá borce jako Sandina-Pelikku a Salomonssona, teenagery, kteří suše hrají play off a klíčové role. Ale současně pak takhle extrémně talentovaní hráči v klubu zůstanou a neodejdou za moře. Pardubice hráče pro první kolo draftu zatím nemají. Ale když už kupují talent typu Švec, Macek, Krčál, Kalužík a spol., musí se takoví hráči v klubu zlepšovat a růst kolem nich další. Takhle totiž pracuje opravdový velkoklub. Nakupuje, vyhrává, vychovává. Pokud chce být Dynamo opravdu kolos, nesmí myslet jen na domácí titul, ale následovat práci Frölundy, Växjö nebo Skellefteå. Ondřej Rohlík si bude říkat o volné místo v útoku • Foto Profimedia.cz

Stoupající věk Zkušenost k úspěchu potřebujete. Zní hrozně hezky, že poberete talentované hráče do 22 let a v soutěži s nimi začnete dominovat. Jenže takhle to nefunguje nikde na světě, ani v NHL ne, o čemž se třeba v minulosti přesvědčil Edmonton. Sice bral jedničky draftu, jak kdyby mu sjížděly z výrobní linky ve fabrice, ale malér střídal malér. Vidí to teď i Buffalo. Abyste uspěli a vyhrávali těžké série play off, je zásadní držet v kádru borce, co už něco zažili. Ideálně selhání i úspěchy. Na vítěznou mentalitu nejsou tabulky, jde o faktor X, můžete hádat, kdo ji má, kdo ne a jestli klíčovou věc vytasí v pravou chvíli. Pardubice mají pět útočníků, kterým je aspoň 33 let, sedmi je nad 30. Podstatná část ofenzivní jednotky má svoje roky. Nutně to nemusí být na škodu, ale pokud se vrátíte k tomu, že hráči mohou odehrát i s play off přes 90 zápasů, je to už velká porce. Tým je starší a brzy ho čeká výrazná přestavba, přitom společný vrchol ještě nepřišel. Ale brzy se starší hráči začnou loučit, vůdčí role dostanou Kaut, Vála a patrně další příchody. Sedlák, Červenka, Musil, Šustr, Will v kariéře něco už vyhráli. Libor Hájek je jediným hráčem pod třicet let, který má zlatou medaili, jinak nikdo. Pokud se mladší hráči mají stát lídry, potřebují vědět, jak na věc. Poznat sílu i bolest vítězných sérií. Ve výsledku tím pak klub i ušetří dost peněz, podívejte se na Třinec. Zkušený Lukáš Sedlák potáhne Pardubice • Foto Michal Beránek (Sport)