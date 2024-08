Sudí Lederer: Na mezinárodní scéně je větší respekt. V mládí hrál s Varaďou

Dlouhá léta řídil zápasy s Jiřím Gebauerem. Coby dvojice čárových k sobě patřili stejně, jako svého času jejich mentoři Josef Furmánek a Miroslav Lipina nebo právě Barvíř s Blümelem. Už to neplatí, parťáky střídají. Vít Lederer hokej nejprve hrál. V Kopřivnici, kam přestoupil, se potkal třeba s Václavem Varaďou. Zažil ho pak i v pruhovaném. Jako trenér ho kdysi vetoval. Proč?

Spojení Gebauer – Lederer si vybaví snad každý, kdo extraligu sleduje. Proč jste se rozdělili?

„Dřív se striktně pískalo po dvojicích, dneska už máme různé parťáky. Určitě je výhoda mít jednoho nastálo, nicméně tím, jak někteří kluci jezdí ven na turnaje IIHF, kde každý píská s někým jiným, je dobré střídat styly, zvykat si i na jiné partnery.“

Jak jste se s Jiřím Gebauerem dali dohromady?

„On pochází ze Studénky, třicet kilometrů ode mě. Udělali jsme si společně nejvyšší licenci, naskytla se možnost jít do druhé ligy, potom výš. Postupovali jsme docela rychle, na severní Moravě byla dvě místa do extraligy. Nahoru jsme šli oba, udělali z nás dvojici. Dřív nebylo zvykem, aby pískali dva nováčci. Ale riskli to a zůstali jsme spolu devatenáct let. Ale já jsem začínal jako hlavní rozhodčí.“

Proč jste se přesunul na čáru?

„Šel jsem zrovna do jedničky, dělal si nejvyšší licenci. Mezi hlavními však