Shiffrinová: Hořkosladký víkend. Bez tebe to nebude ono, vzkázala Vlhové

Kdyby to šlo, jezdila by na Slovensko lyžovat častěji. Americká hvězda Mikaela Shiffrinová ovládla stejně jako v letech 2016 a 2021 slalom Světového poháru v Jasné. Jen ji mrzelo, že elektrizující bitva s Petrou Vlhovou skončila kvůli pádu a zranění elitní Slovenky předčasně. „Hořkosladký víkend,“ vzkázala Shiffrinová na Instagramu rivalce. „Bez tvé energie, krásného lyžování a našich soubojů nebude sport stejný. Ale vím, že se vrátíš hladovější a silnější.“

Před třemi lety odjížděla Mikaela Shiffrinová ze Slovenska naštvaná. Nejtechničtější disciplínu sice vyhrála, ale v obřím slalomu ji dopálilo, že musela dlouhé vteřiny na startu mrznout kvůli protahované opravě branky na trati. I kvůli tomu pak náskok z prvního kola na Petru Vlhovou ztratila.

„Petra je dost dobrá lyžařka, aby závody vyhrála i bez takhle neprofesionálního přístupu někoho dalšího,“ zlobila se dvojnásobná olympijská vítězka a sedminásobná mistryně světa. „Nemám to podložené, ale jakoby si řekli: ‚Petra je v čele, uděláme něco, abychom se dostali do hlavy Shiffrinové.‘“

Tentokrát neměla osmadvacetiletá Američanka v Jasné k naštvání důvod. Ze slalomu brala zlato, z obřího slalomu stříbro. Navýšila náskok v boji o velký křišťálový glóbus i o malý za slalom. Při slavnostním vyhlášení se nechala slyšet, že by na Slovensko jezdila ráda i častěji.

„Miluji to tu,“ říkala Shiffrinová. „Jediný problém, že je to celkem daleko. Kdyby se závodilo v termínu, ve kterém bychom neměli tolik stresu z rychlého přesunu na další závody do Itálie, tak bych tady závodila co nejčastěji. Jak by to jen šlo.“

Jediný zádrhel zažila při slavnostním ceremoniálu po nedělním slalomu. S úsměvem ovšem přiznala, že vlastní vinou. Fandové totiž příliš nepochopili její narážku na americkou zpěvačku Taylor Swiftovou.

„Jsou tady nějací fandové Taylor Swiftové?“ volala lyžařka z pódia. „Jmenuji se Mikaela Shiffrinová a narodila jsem se v roce 1995…“ Reakce? Vesměs ticho, krčení ramen. „Ó můj bože, nikdo to nepochopil,“ smála se dodatečně Shiffrinová. „Taylor na začátku svých koncertů tohle říkává. Nevím, proč mě to zrovna napadlo, proč jsem si to takhle propojila. Bylo to docela hloupé.“

Náladu a dobré rozpoložení jí to nepokazilo. „Byl to rušný a emotivní víkend. S výsledky můžu být spokojená, podala jsem výborné výkony. Ale stálo mě to opravdu hodně energie.“

Mrzelo ji zranění Petry Vlhové. Před osmi lety si také dávala dohromady pochroumané koleno, takže dobře ví, co slovenskou šampionku čeká. „Při zotavování je nejdůležitější podpora a práce,“ nastínila Shiffrinová. „Petra má podporu silnou a pracovat umí. Je mentálně i fyzicky silná, dokáže se vrátit. Sama ji ráda sleduji, posouvá mě dopředu, takže nám po zbytek sezony bude chybět.“