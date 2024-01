Nemocná Ledecká nejela. Shiffrinová děsivě upadla, problémy měly i další

Ester Ledecká se neobjevila na startu pátečního sjezdu Světového poháru v Cortině d´Ampezzo. Poté, co kvůli táhnoucím se zdravotním problémům absolvovala vyšetření plic, sice byla na startovní listině, do závodu ale nevyrazila a vynechá i další sobotní sjezd. Závod ovlivnil vážný pád Američanky Mikaely Shiffrinové.

Ledeckou trápí zdravotní problémy od začátku zimy. Minulý víkend sice vyhrála dva závody snowboardového Světového poháru v Pamporovu, ve středu ale po prvním tréninku sjezdu z Cortiny odjela do Innsbrucku na vyšetření. Od lékařů dostala nařízený klid.

„Není ještě stoprocentní. V pátek a v soboru nepojede. Podle toho, jak se bude cítit, se rozhodne, jestli by startovala v neděli,“ uvedla její mluvčí Erika Alchusová.

Zatím je nejasné, co plicní vyšetření odhalilo.

„Bližší informace nejsou. Je to vleklá viróza,“ řekla Alchusová. „Musí se cítit stoprocentně fit, aby se dokázala pustit do závodu. V tuhle chvíli to tak není. Pokud jí bude lépe zítra, pokusí se startovat v neděli.“

V sobotu je v Cortině na programu další sjezd, v neděli se jede super-G. Sama Ledecká se ke svému stavu nevyjádřila. „Potřebuje si odpočinout, nabrat síly,“ uvedla Alchusová.

Závod byl brzy po startu zastaven kvůli vážnému zranění Američanky Mikaely Shiffrinové, která se v úzké části trati dostala do komprese, která ji poslala rovnou do záchranných sítí.

Mikaela Shiffrinová ve sjezdu upadla • Foto Repro ČT Sport

„Neměla možnost se doklouzat jinam. V docela velké rychlosti narazila do té sítě. A hlavně, co se mně nelíbilo, přepadla na špičky dopředu,“ líčila bývalá reprezentantka Klára Křížová v přímém přenosu České televize.

Shiffrinová zůstala několik dlouhých desítek sekund ležet bez hnutí, brzy se kolem ní seskupila skupina záchranářů.

„Já jsem se v první chvíli lekla zlomeniny holenní kosti. Mikaela skočila daleko, nízko. Problém byl náraz do té sítě,“ řekla Křížová.

„V tu chvíli vypadala Mikaela jak hadrová panenka,“ uvedl komentátor Tomáš Budka.

Shiffrinová naštěstí po několika minutách vstala a za pomoci záchranářů byla schopná z místa nehody odejít. Vrtulník ji pak dopravil do nemocnice. Ještě před ní měla tvrdý pád Švýcarka Priska Nuferová, která si pak bolestivě držela ruku. Do cíle se z favoritek nedostala ani Italka Federica Brignoneová, ale vyvázla bez zranění. Ve stejném místě jako Shiffrinová si Švýcarka Corinne Suterová poranila koleno.