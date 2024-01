Shiffrinová o strachu po vážném pádu Kildeho: Měla jsem chuť spálit vesmír!

Tohle nebyl závod jako každý jiný. Mikaela Shiffrinová v úterý večer ve Flachau vyhrála svůj 94. závod Světového poháru, když v druhém kole zlikvidovala sedm setin ztráty na Slovenku Petru Vlhovou. Po závodě si ale na Instagramu otevřela srdce a vysvětlila, co prožívala poté, co se v sobotu ve Wengenu těžce zranil její milý Aleksander Aamodt Kilde.

„Ani nedokážu slovy vyjádřit, kolik radosti a energie mi Aleks vnáší do života. Sledovat, jak se ve Wengenu rozbil, pak letecký převoz, spěchat s rodinou do nemocnice, zatímco Aleks šel rovnou na operaci,“ líčila Shiffrinová. „A pak ho konečně vidět, jak se po hodinách probouzí, je zmatený a jen opakuje: „Já jsem to tak strašně podělal…“ Ani nevím, jak to vysvětlit, ale měla jsem chuť spálit vesmír. Také chci poděkovat svému týmu za to, že pohnul nebem a zemí, aby nám pomohl dostat se k Aleksovi co nejrychleji.“

Shiffrinová viděla v televizi, jak Kilde ve Wengenu v rychlosti kolem 120 kilometrů v hodině těsně před cílem spadnul do záchranných sítí. Původní obavy ze zlomeniny pravé nohy se nepotvrdily, Kilde byl ale hodně potlučený a největším problémem bylo vykloubené rameno. Po drsné nehodě mu skončila sezona.

„Ale v každém kroku tohoto procesu byl tak krásný, milý a vděčný. Ani jednou neztratil trpělivost, i když k tomu měl spoustu důvodů. Je inspirativní, pozorný a starostlivý a ve všech kolem sebe probouzí to nejlepší, a to i v těch nejtěžších chvílích,“ chválila ho Shiffrinová. „Včera večer jsem šla do závodu s myšlenkou: Když už máš být tady místo s ním, tak ať to stojí za to. A taky jsem si říkala, že to stojí za to.“

Shiffrinová ve Flachau v druhém kole předvedla vynikající jízdu a Vlhovou nakonec o 27 setin porazila. V cíli pak zažila dojemnou chvilku, když se objala se svým bratrem Taylorem a sestrou Kristi.

„Všem, kteří posílají podporu a přání všeho dobrého pro Alekse, děkujeme! Má za sebou několik velmi těžkých, bolestivých a zdrcujících dní a potřebuje veškerou podporu, které se mu dostane,“ uvedla Shiffrinová.

Ve své sezoně zatím jede dál a už o víkendu ji čekají slalom a obří slalom ve slovenské Jasné, kde je doma Petra Vlhová.

„Do Jasné jedeme plni energie a síly. Jsme připravení. Výsledky Mikaely nejsou překvapivé, Mikaela je královna. Petra ji někdy dokáže prorazit, dnes jsme byli blízko. Pokusíme se o to v dalších závodech,“ řekl Mauro Pini, trenér Vlhové, pro sport.aktuality.sk.