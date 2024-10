Prohlídka Litvínova s Reichelem: Poslední stadion, který na vás dejchne

Hned v kabině a v přilehlých úzkých chodbičkách na návštěvníka dýchne historie. Není to jak u některých jiných klubů, kde se musí něco nafukovat, aby to vypadalo bombasticky. Tady úplně stačí vyvěsit klubové legendy a pár fotek. A ne ledajakých. Hlavičky čtyřiadvaceti hráčů, kteří prošli NHL. Dobře známá fotka z kabiny, kde litvínovská garda v čele s Ivanem Hlinkou slaví olympijské zlato z Nagana.

„Pro náš klub je nutnost připomínat si historii,“ líčí Robert Reichel. „Pokud tady chcete hrát, je to jiné než jinde. Nikdy se tady nespadlo, na což jsme hrdí,“ pokračuje litvínovská superhvězda. Pokaždé, když se vrátil z NHL, bylo to do Litvínova. Ani ve výborném věku, kdy mohl válet za Vsetín, Spartu, Pardubice si nevybral jiný klub. „Němel jsem to zapotřebí. Klub mě chtěl, já chtěl sem,“ líčí lakonicky, ale při jeho slovech cítíte, jakou mají váhu.

Zimák je schovaný mezi cihlovými bytovkami, které nevypadají jako klasické maloměstské české chruščovky z 50. a 60. let. Je útulný, zvlášť takhle v podzimním slunci, kdy se z posilovny rozplýváme nad pohledem na nedaleké kopce, ale i lom Bílina nebo místní chemičky. Do místního prostředí stadion zapadá skoro podobně jako třeba známý stánek Lutonu v Premier League.

„Je to takový poslední normální stadion, který na vás dejchne,“ přikyvuje Reichel. „Myslím, že se tady soupeřům nehraje dobře, je to tady jako v Anglii na fotbale. Ještě když přijdou lidi - a v posledních dvou sezonách se nám to tu plní, protože se nám i někdy daří - je nepříjemné tady hrát.“

Na strmých tribunách, kde je odevšad blízko k ledu, to umí pořádně vřít. Podobně jako když se zapne i na ostrovech. „To by mělo být zapsáno na seznam UNESCO. Když člověk stojí tady za mantinelem, panuje tu po konci zápasu tak úžasná atmosféra, jakou jsem jinde v extralize nikde neviděl,“ rozplývá se redaktor Sportu Pavel Ryšavý. „Vždycky jak to tady bzučí jak v úle, sjede zvon támhle zvrchu, hraje hudba, lidi tady řvou, hráči tady objíždějí kolečko a děkujou jim,“ popisuje nadšeně.

Jak to vypadá uvnitř litvínovského stadionu i kabiny? Proč má klub zázemí jako protějšky v NHL? Podívejte se na celý Zimák na výjezdu v Litvínově s Robertem Reichlem a Pavlem Ryšavým!