Drsné lyžařské pády. Hvězdám končí sezony, co se stalo Kildemu a spol.

Tohle nikdo nechce vidět. Svět alpského lyžování v posledních dnech a týdnech zasáhlo několik drsných pádů s vážnými následky pro postižené závodníky. Sezonu po nich musely ukončit i velké hvězdy. Extrémně smutné byly především tři dny na náročné sjezdovce Lauberhorn ve Wengenu, která poslala do nemocnice Alexise Pinturaulta či Aleksandera Aamodta Kildeho. Co se na sjezdovkách dělo?

Alexis Pinturault (Wengen)

Technicky geniální Francouz byl dřív považován za krále obřího slalomu, ale ve Wengenu ve čtvrtek ukázal i své rychlostní předpoklady, když se ve sjezdu poprvé dostal díky devátému místu do top ten Světového poháru. V pátečním super-G se ale po dopadu ze skoku Silberhornsprung dostal do potíží, sednul si na patky lyží, za chvíli už se kutálel ve sněhu a do éteru pouštěl mrazivé zvuky své bolesti. Po nehodě byl vrtulníkem dopraven do nemocnice, kde zjistili přetržený kolenní vaz, což znamená konec sezony.