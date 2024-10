Introvert se sny! Stolní tenistka Hana Matelová není žádná »party girl«

Když panenky, tak od Matella. Hana Matelová (34) ale na holčičí hračky nikdy nebyla. Víc ji bavil »pinec«. Dobrá je v něm tak, že se před týdnem stala, s polovičním přispěním Slovenky Barbory Balážové (32), mistryní Evropy ve čtyřhře.

Jak jste pompézní jízdu oslavila?

„S nejbližším týmem. Nejsem zrovna »party girl«. Ke spokojenosti mi stačí dobré jídlo, vínko a u toho poklábosit.“

A po náročné sezoně zvolnit…

„Hned po příjezdu z Rakouska do Prahy jsem šla do Studia DVA na Chlapi sobě. Divadlo mě baví. Také mám ráda přírodu, takže doufám, že si v ní ještě užiju aspoň trošku dobrého počasí.“

Udělat si pohodičku.

„Taky si ráda pochutnám na dobré kávě. Poslouchám podcasty, čtu. Založením jsem spíš introvert.“

Jak jste se dostala ke stolnímu tenisu?

„Taťka měl solidní úroveň. Hrál třetí ligu. U nás doma o víkendu existoval jenom ping-pong. Starší brácha s taťkou chodil hrávat a mě, jelikož jsem byla aktivní dítě, nebavilo sedět doma a hrát si s panenkami. Začala jsem chodit s nimi a už u toho zůstala.“

Pinknete si ještě třeba na chatě při rodinném dýchánku?

„Vůbec. Jen během covidu jsem se připravovala s mamkou.“

Tréninkové centrum máte v Havířově.

„Ale pocházím kousek od Kroměříže. Začínali jsme v Holešově, až jsem se dostala do mládežnických reprezentací. Pět let jsem pak žila a trénovala v Düsseldorfu.“

Z Německa na sever Moravy, to je celkem skok, ne?

„Přestěhovala jsem se tam kvůli covidu. V Düsseldorfu jsem byla spokojená, jenže měli tam během pandemie pro cizince přísné podmínky. Nedalo se to akceptovat, tak jsme se dohodli s Nikolasem Endalem (předseda české asociace), že se přesunu do Havířova.“

Evropský titul už máte, teď vás ale láká ještě větší meta, že?

„Zlato z MS v Kataru by byl neskutečný zázrak. Není to nemožné, ale je to strašně těžké. Musíte porazit fakt dobré asijské páry. Musí se sejít forma, štěstí při losu. Toho všeho pak musíte využít. Může se to stát, ale taky můžeme vypadnout v prvním kole. Uvidíme v květnu.“

A co olympiáda v Los Angeles za čtyři roky?

„To je za tak dlouho. Už nejsem nejmladší. Záleží, jak se budu cítit fyzicky. Myslím si, že další Hry už nedám.“

Po takové sezoně musíte být ztrhaná jako horník po šichtě?

„No... Zátěžové testy dopadly podobně jako vloni, takže dobré. Nebyla to taková tragédie.“ (smích)

Už máte jasno, co bude po kariéře?

„Máme rodinnou firmu, takže bych měla pracovat tam a pokračovat v tradici. Těším se, až nebudu mít tak nabitý kalendář. Hlavně před Paříží toho bylo fakt hodně. Včetně létání po celém světě.“