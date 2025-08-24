Důležitá otočka volejbalistek na MS! Zdolaly Slovinky a drží šanci na postup

Předplatné

České volejbalistky na mistrovství světa
ČTK, iSport.cz
Volejbal
České volejbalistky zvítězily na mistrovství světa v Thajsku nad Slovinskem 3:2, v pátém setu 15:13, a udržely si šanci na postup do osmifinále. Po páteční prohře 1:3 s Argentinou dnes nezačaly dobře, ale stav 0:2 na sety dokázaly zvrátit zejména zásluhou univerzálky Moniky Brancuské v rozhodujícím dějství.

Češky zakončí skupinu D ve městě Nakhon Ratčasima v úterý proti favoritkám ze Spojených států amerických. Slovinky nevyhrály ani druhý zápas a zůstaly v „déčku“ poslední.

Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku:

Skupina D:
Česko - Slovinsko 3:2 (-22, -19, 23, 18, 13),

14:30 USA - Argentina.

1.USA110003:192:843
2.Argentina110003:194:893
3.Česko201014:5195:1982
4.Slovinsko200113:6188:1981

