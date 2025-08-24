Důležitá otočka volejbalistek na MS! Zdolaly Slovinky a drží šanci na postup
České volejbalistky zvítězily na mistrovství světa v Thajsku nad Slovinskem 3:2, v pátém setu 15:13, a udržely si šanci na postup do osmifinále. Po páteční prohře 1:3 s Argentinou dnes nezačaly dobře, ale stav 0:2 na sety dokázaly zvrátit zejména zásluhou univerzálky Moniky Brancuské v rozhodujícím dějství.
Češky zakončí skupinu D ve městě Nakhon Ratčasima v úterý proti favoritkám ze Spojených států amerických. Slovinky nevyhrály ani druhý zápas a zůstaly v „déčku“ poslední.
Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku:
Skupina D:
Česko - Slovinsko 3:2 (-22, -19, 23, 18, 13),
14:30 USA - Argentina.
|1.
|USA
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|92:84
|3
|2.
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|94:89
|3
|3.
|Česko
|2
|0
|1
|0
|1
|4:5
|195:198
|2
|4.
|Slovinsko
|2
|0
|0
|1
|1
|3:6
|188:198
|1