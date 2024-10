Kruté přiznání krasobruslařské šampionky: Selhalo mi tělo!

Sportovní kariéru už dávno uzavřela a fanoušky teď místo úspěchů na ledě zásobuje sexy fotkami z pláže... Krasobruslařka Jevgenija Medveděvová (24) ale až nyní odtajnila, co stálo za jejím koncem. Ruska přiznala vážnou nemoc z doby, kdy řádila pandemie koronaviru. Tělo selhávalo a odchod byl nevyhnutelný!

Na krasobruslařskou scénu vlétla Medveděvová jako uragán. V 17 letech získala tituly mistryň Evropy i světa. K tomu vybojovala také další cenné trofeje. Patřila mezi královny ledu. Po bleskovém vzestupu mezi elitu ale přišel i stejně rychlý pád.

V roce 2019 se odhlásila ze závodu kvůli poškozené brusli. Od té doby už talentovanou Rusku nikdo závodit neviděl. Nyní vyšla s pravdou ven. Poprvé totiž přiznala, co vedlo k náhlému konci její úspěšné kariéry!

V době, kdy celý svět bojoval s koronavirovou pandemií, Medveděvová vážně onemocněla. Potýkala se zdravotními problémy včetně bolestí zad. Ty byly takové, že už cítila, že to nejde dál. „Mohla jsem ještě o trochu víc bojovat, ale moje tělo už to vzdávalo,“ obhajuje nyní své rozhodnutí dvojnásobná držitelka stříbrné medaile z olympijských her v roce 2018. Jak je ale vidět, figuru si drží překrásnou i dlouho po konci kariéry!