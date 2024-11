Tenisový rebel Kyrgios otevřeně o svých démonech i konspiracích: Chlastal jsem jako ryba

as

Dva roky už je mimo tenisový cirkus a zdá se, že mu to leze na mozek. Co během té doby australský rebel Nick Kyrgios (29) dělal? Definitivně se zbláznil!

Po doléčení operovaného kolena i zápěstí avizuje brzký návrat na kurty, měl by se objevit na domácím lednovém grandslamu. „Uvidíme. Už teď bych v klidu seřezal padesát procent tenistů, ale mí fanoušci si zaslouží tu nejlepší verzi Kyrgiose,“ ušklíbl se.

Blázni, nevěřte!

V podcastu britského dokumentaristy Louise Therouxe ale vytasil i věci, nad kterými zůstává rozum stát. „Jestli je Země kulatá? Hm, patrně bych se k tomu názoru přiklonil, ale nepřekvapilo by mě, kdyby to byla ta druhá možnost,“ pokýval hlavou a zpochybnil i přistání Američanů na Měsíci: „Vážně tomu věříte?!“

Vyloženě se pak rozohnil v otázce pyramid. „Je naprosté šílené si myslet, že by je Egypťané byli schopni postavit. To je nemožné! Že váleli obří kameny po kládách? Pche. A proč jsou vstupní dveře tak velké? Kdo jim potřeboval projít? Jsi blázen!“ obul se do moderátora.

Spasil ho Murray?

Talent od boha, jenž si předloni zahrál finále Wimbledonu, je kvůli prchlivé nátuře i nejčastěji pokutovaným hráčem v historii tenisu. Léta bojoval se svými démony, depresemi, alkoholem. „Byla to doba temna. Pil jsem jako ryba, denně jsem vychlastal dvacet až třicet drinků,“ přiznal.

Kvůli pořezaným rukám hrál v dlouhých rukávech, jeho sebepoškozování si všiml hvězdný Brit Murray. „Ptal se mě, co to má znamenat. Došlo mi, že musím najít cestu ven.“ Ani teď prý nemá vyhráno. „Neprobouzím se v úžasné náladě, vím, že bych do toho mohl zase lehce spadnout, ale nechci,“ slíbil Nick.