Piták o Slavii: Lingr by potřeboval haluz gól. Ať Kinský chytá v repre

Několikrát si během rozhovoru povzdechne: chybí tomu góly... „Fotbal se rozhoduje ve vápnech, a tam tomu něco schází,“ myslí si Karel Piták, který za Slavii nastoupil do 121 ligových utkání. Sešívaní odehráli ve Frankfurtu v hlavní fázi Evropské ligy další výtečný duel, ale stejně jako v Bilbau padli 0:1. Hlavně v závěru neproměnili velké příležitosti, dokonce dvakrát Ondřej Lingr, který se po návratu z Nizozemska trápí s koncovkou. „Potřeboval by haluz gól,“ říká bývalý reprezentační záložník.

Co se dá Slavii po porážce 0:1 vyčíst?

„Jen finální fáze. Výkon byl zase kvalitní, body to ale bohužel opět nepřineslo, byť Slavia byla fotbalově lepší.“

Sešívaní neskórovali v Lille, v Bilbau a nyní ani ve Frankfurtu. Je to náhoda, nebo jde o hlubší problém?

„Že se jim nedaří dávat góly proti těžkým soupeřům, asi náhoda nebude. Je to škoda, protože Slavia hraje dobře, ale fotbal se rozhoduje ve vápnech, a tam tomu něco chybí. Snad se to v dalších utkáních výrazně zlepší. Bude to totiž potřeba.“

Slavia přehraje na venkovních stadionech Bilbao i Frankfurt, vysoce nadprůměrné celky z La Ligy a Bundesligy. Co vám na hře Trpišovského týmu nejvíce imponuje?

„Ukazují nesmírně vyspělý fotbal. Slavia má zkušený tým, opakovaně předvádí velkou kvalitu. Nebojím se říct, že v zápasech dominují. Přitom, jak říkáte, hrají s celky z popředí nejlepších soutěží světa. Baví mě, jak jsou