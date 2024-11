Šikanovaná kráska z klece Smolková: Chtěla jsem se zabít

Není horších slov než těch jedovatých vůči váze a vzhledu něžného pohlaví. Bojovnice Veronika Smolková (22) ale zažívala šikanu od spolužaček na denní bázi.

Jako náctiletá přibrala několik kilo, byla terčem vtípků a myslela na nejhorší! „Chtěla jsem si kvůli tomu vzít život,“ vyprávěla zpětně o démonech z dětství sexy Slovenka. A jak se říká, co zlomenou ženu nezabije, to ji posílí. „Bylo to nesnesitelné! Ale MMA mi pomohlo dát se do kupy. Nabrala jsem formu a sebevědomí,“ dodala Smolková, pro kterou jsou traumata už uzavřenou kapitolou.

Dřina a odhodlání

Přes veškeré životní zkoušky bojovnice svůj nejcennější zápas neodklepala. Vzdát se neplánovala ani před domácím publikem v sobotním souboji proti Brazilce Mileide Simpliciové. „Po mentální stránce jsem udělala velký pokrok a věřím, že se ještě posunu. Ráda bych získala titul v Oktagonu,“ líčila vlastní motivaci vycházející hvězda česko-slovenského MMA, která kromě bitek v kleci miluje i tetování.

A jak řekla, tak udělala. Svou soupeřku vyřídila během pouhé minuty a šesti vteřin a radovala se z vítězství. „Čekala jsem, že zápas takhle dopadne. Věděla jsem, že když budu trenéry poslouchat a nezblázním se, tak to vyjde. Trenéři mi věřili, ale soupeřky je mi líto. Vidím, že je smutná. Vím, co zažívá, ale ať maká dál a bude to dobré,“ řekla po zápase.