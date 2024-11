Fotbalový reprezentant Černý je ženáč! Proč ale tajil svatbu?

Zasnoubili se loni v listopadu, takže veselku podle rčení »do roka a do dne« stihli. S předstihem, který Václav Černý (27) a jeho divukrásná Denisa Kokořová tajili.

Fotbalový reprezentant ze skotských Rangers přitom na posledním srazu nároďáku v říjnu nedal veřejnosti nic najevo. Ale když se pak vrátil z vlasti zpátky do klubu, tajemně si zalepil levý prsteníček! Maskoval manželský šperk? A proč? Možná proto, že Václav není náturou žádné chlubidlo.

Až teď s mamkou jejich dcerky Elly (7 měsíců) poslali na sociální síť svatební fotky. V kombinaci černé s bílou jim to tuze slušelo, k čemuž přešťastná Denisa napsala: „Pán a paní Černí.“ No a spoluhráči z nároďáku Janovi Kuchtovi se potvrdilo tušení. „Konečně je to venku,“ okomentoval »Kuchtič« snímky novomanželů.

V pondělí, kdy partě trenéra Haška začíná další rachota, Vaška v hotelu na Smíchově asi pěkně pumpne o příspěvek do týmové kasy…