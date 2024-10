Černý: Výhru jsme potřebovali. Tvrdě pracuje a má mou důvěru, řekl kouč

Podzim je to zatím pro Glasgow Rangers pochmurný jako ostrovní počasí. Ve skotské lize je už zase patrné, že odvěký rival ze Celticu promazal své stroje na sezonu líp. A Evropa? Nezvládnuté předkolo Ligy mistrů s Dynamem Kyjev a jasná prohra s Lyonem na pohodě nepřidaly. Když se k tomu připočte nečekaná porážka také v domácích poměrech na půdě Kilmarnocku, bylo jasno. Proti rumunskému FCSB v dalším klání EL bylo co napravovat. Dominantní výhru 4:0 taky řídil český reprezentant Václav Černý dvěma góly a asistencí k tomu.

Když se koncem července upeklo jeho hostování z německého Wolfsburgu, bylo černé na bílém, že Václav Černý přichází vlastně jako náhrada za bývalého slávistu Abdallaha Simu, kterému skončilo pro změnu hostování z Brightonu. Odchovanec Příbrami vzal skotské dobrodružství jako výzvu. Po nevydařené sezoně v Německu to ani jinak nešlo. Naštěstí ve Skotsku si na vytížení nemůže stěžovat.

Od úvodu sezony patří ke koním, na které belgický kouč Philippe Clement sází. Proti FCSB však Černého koncert byl potřeba. Výkony bývalého hráče Ajaxu začali mnozí zpochybňovat. Teď ale těmto hlasům zase na chvíli sklaplo a Clement po zápase na českého reprezentanta nasypal spoustu chvály.

„Kdo dneska není kritizován? Kritika je součástí fotbalu na této úrovni. Před dvěma týdny po zápase s Lyonem byl Černý kritizován. Vytýkána mu byla i velká šance v Malmö, kterou zahodil. Právě on byl z celého Glasgow nejvíc zklamaný, protože zná své kvality. A my je známe také,“ pravil jednoznačně Clement a pokračoval. „Má veškerou mou důvěru. Je to nejen opravdu dobrý hráč, ale také někdo, kdo pro tým tvrdě pracuje,“ doplnil Belgičan, který před několika dny oslavil roční výročí na lavičce Rangers. Taky poukázal na to, že řada hráčů včetně Černého je v týmu nováčkem.

„Lidé viděli ten potenciál, který Černý i další hráči mají. Potřebují se navzájem lépe poznat. Není snadné čelit negativismu po jakékoliv prohře. Ten tlak v Rangers je a hráče jsme na to připravovali, než jsme je přivedli. Musíte mít silnou hlavu, a když předvedete dobrý výkon, tak se vám to vrátí,“ hovořil belgický trenér.

Situace tradičního skotského klubu však nadále není ideální. K evropským porážkám od Dynama Kyjev a Lyonu přidejme nedávné selhání v Kilmarnocku a zpackané derby se Celticem (0:3). Podobnou vzpruhu jako ve čtvrtek modrá část glasgowských srdcí potřebovala. „Všichni už jsme měli dost prohrávání. Chtěli jsme se proti FCSB postavit na nohy. To se povedlo. Je dobře, že se tak stalo na evropském kolbišti,“ řekl Clement.

Černý se dvěma góly a asistencí proti celku z Bukurešti zlepšil na pět gólů a tři asistence ve 14 zápasech. Produktivnějším hráčem Rangers je pouze nigerijský forvard Cyriel Dessers. Po utkání byl i český šikula v záři reflektorů. „Všichni jsme to potřebovali. Dlužili jsme fanouškům dobrý výsledek. To se nám tentokrát, myslím, podařilo. Hlavně v prvním poločase jsme byli dominantní,“ řekl Černý pro TNT Sports.

Kromě zmíněné dvojice je produktivní ještě Angličan Tom Lawrence. Za nimi ale zeje prázdnota. Výhra s FCSB je sice krásná, ale Rangers mohou mít problémy, protože kvůli zdravotním problémům právě Lawrence o poločase střídal. Kvůli zranění pak v průběhu druhé půle střídal taky Dessers. Jaký je stav hráčů se v tuto chvíli neví, ale kdyby zrovna zmínění dva pánové měli chybět, je to pro Rangers veliká ztráta. Ještě více by pak vzrostla důležitost Černého v týmu