Novinář urážel Krejčíkovou kvůli vzhledu: Televize tvrdě zakročila!

Místo, aby se k průšvihu postavil jako chlap, dva dny se schovával a pak do světa vyslal prapodivnou omluvu. Americký novinář Jon Wertheim (53) čelí obřímu skandálu poté, co v televizním studiu urážel tenistku Barboru Krejčíkovou (28). za svá slova nakonec tvrdě zaplatil...

Tohle je už klasika typická pro živá vysílání. Moderátor nebo expert netuší, že už je v éteru, a tak plácne něco, co by si jindy nechal pro sebe. Wertheimovi ale neulétlo sprosté slovíčko nebo expresivnější analýza zápasu, šlo o něco horšího. České tenistce se totiž posmíval za její vzhled. „Kdo si myslíte, že jsem? Barbora Krejčíková? Podívejte se na její čelo, až bude s Čengovou nastupovat na kurt," snažil se vtipkovat se štábem stanice Tennis Channel. Jeho útok

Video se okamžitě objevilo na síti X, kde fanoušci novináře i televizi dva dny bombardovali a žádali tvrdé potrestání. Když se ke kauze vyjádřila i Krejčíková, která žádala respekt a profesionalitu, přišel Wertheim konečně s omluvou. „Během pátečního programu ve studiu Tennis Channelu jsem mimo vysílání učinil několik hluboce politováníhodných komentářů. Uznávám to a lituji toho. Okamžitě jsem se hráčce omluvil," napsal ve svém vyjádření.

Snažil se také vysvětlit, jak k průšvihu došlo. „Co se stalo? Připojil jsem se do pořadu přes Zoom. Během zkoušky nám ukázali grafiky hráček, které se měly utkat. Byla tam zobrazena pod úhlem, který velmi akcentoval její čelo. Když jsem se pak o pár okamžiků později podíval na sebe v nízkém úhlu kamery na Zoomu, zavtipkoval jsem, že kvůli tomu mé čelo připomínalo fotografii dotyčné hráčky. Přestože to byla soukromá zkouška, dostala se nechtěně a bez kontextu do živého vstupu," naříkal. „Uvědomuji si, že tady nejsem obětí. Nebylo to ani profesionální, ani laskavé, ani to neodráželo osobu, kterou se snažím být. Jsem za to zodpovědný, patří mi to. Je mi to líto," dodal ještě v závěru.

Fanoušky ale ještě víc naštval. „Jak se správně neomluvit podle Jona Wertheima: 1. nezmínit jméno osoby, které se omlouváte, 2. vlastně se jí neomluvit vůbec, 3. strávit víc času snahou se ospravedlnit, 4. úplně se vyhnout samotnému problému, a to je sexismus a bodyshaming," vyčetl mu jeden z nich. „Chápu to správně, že se omlouvá jen proto, že byl přistižen?" přidal se další.

Dostal padáka

Pozdě, ale přece reagovala nakonec i televize. „Když se Tennis Channel v pátek dozvěděl o nevhodném komentáři našeho analytika Jon Wertheima na adresu hráčky, okamžitě jsme ho na neurčito vyřadili z našeho vysílání. Stanice se také, stejně jako Jon, Barboře Krejčíkové omluvila. Jon zasvětil svou kariéru osvětlování a rozvoji tohoto sportu a byl váženým členem naší rodiny a tenisové komunity. Společnost Tennis Channel ale vyžaduje od svých zaměstnanců respekt k ostatním, což je standard, který v tomto případě nebyl naplněn," uvedla stanice v prohlášení, který zveřejnila v neděli večer.