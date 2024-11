Turnaj mistryň: Siniaková padla ve finále, první triumf slaví Gauffová

Tenistka Kateřina Siniaková a s Američankou Taylor Townsendovou postoupily do semifinále Turnaje mistryň • X / cece

Tenistka Kateřina Siniaková a s Američankou Taylor Townsendovou postoupily do semifinále Turnaje mistryň • X / Ministry of Sport

Wimbledonské šampionky a nasazené osmičky Siniaková s Townsendovou prohrály na turnaji až ve finále. Česká tenistka, která ukončí rok jako světová deblová jednička, neuspěla na Turnaji mistryň ve finále potřetí. V letech 2018 a 2022 odešla poražena s Barborou Krejčíkovou, s níž získala jediný triumf před třemi lety.

„Po prohře je to těžké. Ale jsem spokojená, byl to super týden. Myslím, že i finále bylo z naší strany dobré,“ citoval Siniakovou web Tenisovysvet.cz. „Soupeřky předvedly skvělý tenis, tlačily nás. Kdyby pár míčků bylo na naší straně, tak je to přesně obráceně. Dokonce jsme se s Taylor bavily, že jsme hrály lépe než včera, ale na druhé straně byl prostě jiný tým a byly jiné podmínky. Škoda, ale dobrý týden,“ doplnila česká tenistka.

Nasazené dvojky Dabrowská a Routliffeová vyhrály na Turnaji mistryň všech pět zápasů. Závěrečnou akci roku ovládly poprvé.

Siniaková s Townsendovou začaly nadějně. Hned v první hře získaly servis soupeřek, poté ale dvakrát o podání přišly a prohrávaly 1:3. Podařilo se jim sice vyrovnat, za stavu 5:6 ale ztratily podání znovu a s ním po 52 minutách hry i první set.

Také ve druhé sadě doháněla česko-americká dvojice manko brejku. Znovu se jim podařilo vyrovnat ze stavu 1:3, v osmé hře ale Dabrowská s Routliffeovou získaly čistou hrou klíčový brejk na 5:3. Siniaková s Townsendovou v dalším gamu odvrátily tři mečboly, při tom čtvrtém už ale neuspěly.

„Rozhodující bylo, že jsme je víckrát nebrejkly. Šance byly, obzvlášť ve druhém setu, kdy byly snad tři gamy na rozhodujícím bodu, ve kterých jsme měly šanci na brejk,“ uvedla Siniaková. „Myslím, že nejvíc nám nesedělo, že jsme se tak trochu střídaly. Když Taylor zahrála super, tak já ji nepodpořila. Když já zahrála dobře, tak se to nesešlo jí,“ podotkla.

Světová trojka Gauffová vyhrála Turnaj mistryň jako první Američanka od Sereny Williamsové v roce 2014. Vítězka loňského US Open zvrátila proti semifinálové přemožitelce Barbory Krejčíkové Čeng Čchin-wen nepříznivý vývoj. Po ztrátě prvního setu otočila stav 1:3 ve druhé sadě. Gauffová vyhrála v Rijádu čtvrté z pěti utkání, v základní skupině podlehla pouze Krejčíkové.

Dvacetiletá rodačka z Atlanty je také nejmladší vítězkou WTA Finals od Marie Šarapovové v roce 2004. O dva roky starší Čeng Čchin-wen, která letos triumfovala na olympijských hrách v Paříži, nevyužila šanci stát se první čínskou vítězkou Turnaje mistryň. Stejně jako její krajanka Li Na před 11 lety také nedotáhla slibně rozehrané finále proti americké soupeřce. Li Na tehdy prohrála se Serenou Williamsovou (6:2, 3:6, 0:6).

Gauffová přišla o první set po ztrátě servisu v osmé hře a ve druhé sadě doháněla manko brejku za stavu 1:3. Vývoj ale otočila a vynutila si třetí sadu. Také v ní Američanka přišla dvakrát o servis, přičemž prohrávala 0:2 a 3:5. Soupeřku ale k mečbolu nepustila, srovnala a ve 12. gamu nevyužila první dva mečboly. Poprvé v historii finále Turnaje mistryň dospělo do tie-breaku třetího setu, v němž už Gauffová dominovala. Po náskoku 6:0 proměnila třetí a celkově pátý mečbol v zápase na 7:2.

Výsledky tenisového Turnaje mistryň

Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,250.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Gauffová (3-USA) - Čeng Čchin-wen (7-Čína) 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Čtyřhra - finále:

Dabrowská, Routliffeová (2-Kan./N. Zél.) - Siniaková, Townsendová (8-ČR/USA) 7:5, 6:3.