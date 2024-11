Gudas o hokejistech bez prémií: Lojza jim nasliboval...

Poprvé to někdo řekl na plná ústa! Radko Gudas (34), jeden ze strůjců zlatého úspěchu na domácím hokejovém šampionátu, popsal, jak šéf svazu Alois Hadamczik (72) čachroval s odměnami pro mistry světa.

Ty měly činit milion korun na hlavu, když se ale vysněná medaile nebezpečně přibližovala, Hadamczik začal couvat. Najednou prý peníze půjdou jen pro 26 plejerů na soupisce, hlavního trenéra Rulíka a generálního manažera Nedvěda. To se ale šampionům vůbec nelíbilo, jak teď prozradil Gudas pro server Bez frází.

„Lojza jim nejdřív nasliboval, že jsou součástí týmu, a potom dělal, že nejsou. Svaz na mistrovství vydělal mraky milionů a potom řešil pár set tisíc zrovna u kluků, kteří si ty peníze zasloužili za to, co pro ten tým udělali! A hlavně u kluků, kterým bylo podáním ruky a z očí do očí slíbeno, že patří do mužstva jako každej jinej,“ řekl Gudas na adresu náhradníků Ščotky (ten pak milion dostal, protože nastoupil ve finále), Lence a Kovařčíka.

„Proto jsme se za ně společně postavili a nelíbilo se nám, že nedostali odměnu jako my ostatní. Protože oni se prostě chovali jako součást týmu. To oni svým přístupem určovali standard práce. Že se neobjevili na soupisce, nebylo nic, co by sami mohli ovlivnit. Ale nachystáni na to byli, jak nejlíp uměli,“ tvrdí Gudas. Náhradníci nakonec – a to až po velkém naléhání hokejistů a dokonce i Jaromíra Jágra (52) – dostali aspoň 250 tisíc korun.