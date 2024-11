Lyžařská hvězda Vlhová: Nejdřív rozchod a teď… Útěk ze Slovenska?

Jako blesk z čistého nebe přišla zpráva o rozchodu slovenské lyžařky Petry Vlhové a jejího partnera Michala Kyselicy. Krátce po oznámení odloučení pak rodačka z Liptovského Mikuláše odkryla svým fanouškům další zajímavou informaci. Podle všeho totiž zamířila pryč ze země!

Když se v létě udála veselka Petřina bratra Borise, slavná lyžařka na ní pochopitelně nechyběla. Společnost jí tehdy dělal dlouholetý partner Michal Kyselica, po jehož boku vypadala Vlhová velmi spokojeně. Řada fanoušků proto předpokládala, že je otázkou času, než se do bílých šatů oblékne i Petra sama. Jenže namísto toho přišel překvapivě rozchod.

„Přestože jsme si pět let chránili soukromí, jak je to šlo, chtěli bychom veřejně oznámit něco, co se ani jednomu z nás nepíše vůbec lehko a ještě hůř se hledají ta správná slova... Ale je to už pár týdnů, co netvoříme pár," stálo ve společném prohlášení Vlhové s Kyselicou. „Toto rozhodnutí pro nás bylo velmi těžké a nadále zůstáváme v kontaktu, ale už jen jako nejlepší přátelé, kteří toho spolu mnoho zažili," dodali.

Ohradili se proti tomu, že by za rozpadem vztahu stál někdo další. „Je to pro nás velmi citlivé, proto žádáme média a veřejnost, aby respektovali naše soukromí. Abychom předešli spekulacím, za tímto rozhodnutím není žádná třetí osoba. Víc se k tomu už nebudeme vyjadřovat. Děkujeme," uzavřeli vzkaz na sociálních sítích.

Jen pár dní po oznámení pak Petra přidala obrázek z letadla. O destinaci, do které míří však pomlčel0,a a tak prozatím zůstává záhadou, kam se vypravila. Na každý pád je ale zřejmé, že má za sebou Vlhová velmi náročný rok, a tak by nebylo překvapením, kdyby si zkrátka jen někam vyrazila odpočinout.

V lednu ji při jednom ze závodů postihlo těžké zranění, kvůli kterému se podrobila operaci v zahraničí a zbytek sezóny musela oželet. Po náročných měsících pak rozchod samozřejmě rozpoložení příliš nepomůže. Také návrat na svah je momentálně nejistý. Podle posledního Petřina vyjádření by k němu mělo dojít nejdřív v prosinci.