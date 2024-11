Lyžařská šampionka Petra Vlhová: Utajený rozchod s přítelem po 5 letech!

Prožívá velmi bolestivý rok! Sotva se slovenská lyžařská hvězda Petra Vlhová (29) dostala z následků děsivého pádu, který utrpěla v lednu v Jasné, a začala se pozvolna vracet na sjezdovky, je tu další těžká životní zkouška. Po pěti letech se rozpadl její vztah s Michalem Kyselicou.

„Přestože jsme si pět let chránili soukromí, jak je to šlo, chtěli bychom veřejně oznámit něco, co se ani jednomu z nás nepíše vůbec lehko a ještě hůř se hledají ta správná slova... Ale je to už pár týdnů, co netvoříme pár," uvedli Vlhová s Kyselicou ve společném prohlášení na instagramu. „Toto rozhodnutí pro nás bylo velmi těžké a nadále zůstáváme v kontaktu, ale už jen jako nejlepší přátelé, kteří toho spolu mnoho zažili," dodali.

Současně popřeli, že by důvodem rozchodu byla nevěra některého z nich. „Je to pro nás velmi citlivé, proto žádáme média a veřejnost, aby respektovali naše soukromí. Abychom předešli spekulacím, za tímto rozhodnutím není žádná třetí osoba. Víc se k tomu už nebudeme vyjadřovat. Děkujeme," uzavřeli vzkaz, který doplnili společnou fotkou.

Ještě v létě přitom Petra s úsměvem odrážela otázky na svatbu. To, když do chomoutu vlezl její bratr Boris. „Neřešíme to. Necháváme to tak,“ mávla nad tím rukou tehdy. To už za sebou měla půlroční rehabilitaci po úrazu, který utrpěla po těžkém pádu při závodech v Jasné. Tehdy jí byl Michal, který hodně cestuje a přednáší po světě, velkou oporou. Láska ale nakonec přešla v přátelství...