Olympijská vítězka drsně kritizuje Vonnovou: Měla by navštívit psychologa!

Velké pozdvižení způsobila její slova o návratu do Světového poháru v alpském lyžování. Místo obdivu ale Lindsey Vonnová (40) sklízí spíš kritiku. A rovnou od těch nejlepších v oboru. Do americké legendy se pustila olympijská vítězka z Turína Michaela Dorfmeistrová (51) a pálila ostrými.

Vonnová se chce vrátit zpět na vrcholnou scénu po dlouhých 5,5 letech. Vedle výčtu jejích úspěchů na svazích vyčnívá ale i pomalu stejně dlouhý seznam vážných zranění, které měly dlouhodobé následky, včetně umělého kolenní kloubu.

I kvůli tomu si hvězdy minulosti skrz návrat americké lyžařky spíš klepou na čelo. Kritizovali ji například švýcarští velikáni Bruno Kernen či Sonja Nefová. Teď se k nim přidala i Rakušanka Michaela Dorfmeisterová (51), která zámořskou legendu rozhodně nešetřila.

„Vrátit se do toho teď ve čtyřiceti, po všech těch vážných zraněních. Myslím, že je to extrémně nebezpečné. Tohle je vrcholový sport, ne zábavná show. Chce se snad zabít? Doufám, že to pro ni dopadne dobře,“ uvedla dvojnásobná olympijská vítězka z Turína a držitelka dvou zlatých ze světových šampionátů.

Dorfmeisterová závodila s Vonnovou na sklonku své kariéry, když byla Američanka teprve na začátku. Bývalou soupeřku poslala místo na svahy k odborníkům. „Měla by navštívit psychologa. Její touha po pozornosti a uznání je zřejmě obrovská,“ řekla Rakušanka, která sekla s vrcholovým lyžováním ve 33 letech.

Obavy o Vonnovou má i česká legenda Šárka Strachová. „Přijde mi to jako zbytečný hazard se zdravím. V jiných sportech proč ne, ale v rychlostních lyžařských disciplínách s tím, jak ji trápilo zdraví, má za sebou nedávnou operaci, kolenní náhradu… Úplně nevím, co je za tím záměrem, určitě lyžováním žije, baví ji, nemá rodinu, tak třeba to zkusí, a kdyby necítila, že může zajíždět aspoň do elitní dvacítky, tak do toho podle mě nepůjde. Přejme jí, ať zvolí správně, protože těch zranění a velkých pádů měla dost,“ řekla v rozhovoru pro Sport.cz.