Hvězdný biatlonista Bö vyděsil experty: Je mimo!

Johannes Thingnes Bø (31) patří mezi biatlonovou elitu. Výsledky na testovacích závodech v Sjusjöenu pro něj ale bohužel nebyly nejlepší reklamou.

Sobotní sprint dokončil jako desátý, přičemž na druhé střelbě předvedl dvě chyby. Na vítězného Vetleho Sjastada Christiansena pak ztrácel 46 sekund. Nebyl to nejspíš výsledek, za který by byl rád, ale v neděli se mu vedlo ještě hůře. Po závodu s hromadným startem skončil dokonce 17. a na střelnici minul rovnou pětkrát. Tou dobou už někteří diváci trochu váhali, jestli je to ten samý Johannes, kterého viděli excelovat v minulé sezóně.

Z výkonu slavného Nora byl rozhozen i jeho krajan a legendární biatlonista Ole Einar Björndalen (50). „Nebyl duchem úplně přítomen, nebyl vůbec ve svém módu,“ okomentoval Johannesovo počínání. „Zdá se, že má problémy. Nedokážu říct, jestli jde o fyzické nebo psychické potíže, ale je jasné, že není ve své kůži,“ usuzoval Björndalen, který má pro reprezentanta jasnou radu.



„Potřebuje jet domů a odpočívat. Myslím, že se za čtyři nebo pět dní vrátí na lyže a bude připraven na Kontiolahti," tuší expert, kterému dala za pravdu i Tiril Eckhoffová (34): „Myslím, že Johannes byl trochu mimo. Nevypadalo to, že je dobře připravený na to, co přijde."

Také sám Bö si byl vědom mizérie, kterou na trati předvedl. „Teď už se musím probrat. Je to pro mě budíček,“ přiznal v rozhovoru pro norskou televizi NRK. „Doufal jsem, že budu lepší jak na střelnici, tak na trati,“ litoval. Pravdou ale je, že konkurence mezi jeho krajany je poměrně velká. „Všichni ostatní opravdu pořádně šlápli na plyn. Musím příště udělat to samé,“ dodal.

Faktem je, že se pětinásobný olympijský vítěz připravoval na letošní sezónu odděleně. Nejen fanoušci si teď proto kladou otázku, jestli právě tato volba nemůže mít na jeho aktuální formu vliv.