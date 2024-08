Lyžařská hvězda Vonnová v slzách: Můj kluk má rakovinu

V jejím srdci má speciální místo. Pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou (39) je její pejsek Leo (11) rovnocenný parťák. Tím hůř nese zprávu, kterou oznámila svým fanouškům. Zvířecí kamarád bojuje se zákeřnou nemocí.

Půvabná někdejší reprezentantka USA oznámila smutnou zprávu na sociálních sítích. Vše vyšlo najevo poté, co se Lindsey vrátila z Her ve Francii, kterých se účastnila v role divačky.

„Můj kluk má rakovinu,“ napsala zdrceně ke společným obrázkům a momentkám z těchto dní. „Přijela jsem domů z Paříže a všimla jsem si, že se mu kolem lymfatických uzlin vytvořily nějaké bulky, a hned jsem ho vzala k veterináři. Bohužel jsme se dozvěděli diagnózu lymfom,“ uvedla bývalá lyžařka.

„Leo už má chemoterapii a reaguje dobře. Je trochu unavený a neví, co se děje, ale pořád je to veselý kluk. Bylo to pár těžkých týdnů a já se snažím nedat najevo své emoce, ale potřebuji to říct nahlas, abych to zpracovala,“ vysvětlila Lindsey.

„Leo je můj první pes, je se mnou už 11 let a nedokážu si představit život bez něj. Chystám se s ním trávit co nejvíce času a podporovat ho ve všech jeho léčbách v nadcházejících měsících,“ ujistila všechny. A jako správná panička a parťačka samozřejmě douvá ve veselý konec. „ALE je to silný kluk a uděláme všechno pro to, abychom tohle porazili. Jestli jsem trochu mimo, víte proč,“ uzavřela dvojnásobná medailistka z Her ve Vancouvereru.