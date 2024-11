Do nepřipraveného Pastrňáka se opřel i šéf Bostonu: Zatrhne mu MS?!

Měl jít pod kudlu, místo toho se vložil do zlatých rukou profesora Koláře. David Pastrňák (28) mohl díky tomu vystřelit v květnu Česku titul mistrů světa, krutou daň však za to platí právě teď.

»Pasta« se v NHL trápí. Byť ze všech hráčů v soutěži vypálil nejčastěji, střelecká úspěšnost pod 10 % je nejslabší v jeho zámořské kariéře. Osobní bída se navíc snoubila s krizí Bostonu, která vyvrcholila odvoláním trenéra Montgomeryho. „Cítím velkou část viny. Monty je skvělý kouč a úžasný člověk, který nás toho hodně naučil. My jsme byli ti, kdo to na ledě bohužel neprodal,“ litoval český útočník.

Také ho za to neváhal zkritizovat sám klubový šéf Don Sweeney (58)! „Pasta je jedním z hráčů, který neměl dobrou přípravu. Určitě ne takovou, jakou bychom si přáli!“ narážel generální manažer na fakt, že Pastrňák po zlatém MS doléčoval bolístky a také měl za sebou velkolepou chorvatskou svatbu s Rebeccou.

Drsná liga

To vše místo plánované operace kyčle, kterou odložilo MS i zásah věhlasného fyzioterapeuta Pavla Koláře (61), jenž Davidovi alespoň dočasně ulevil od bolesti. Výsledkem je ovšem to, že Pastrňák do zámoří nedorazil v ideálním stavu. „A tahle soutěž je neúprosná. Pokud k ní máte takový přístup, okamžitě se to projeví,“ zlobí se Sweeney. „Jo, má stoprocentně pravdu. Je jasné, že to není dost dobré, rozhodně ne podle našich standardů. Máme před sebou hodně práce!“ uznává »Pasta«.

Že by tak i příště klub blahosklonně podlehl přáním českého patriota a uvolnil ho na následující šampionáty, vypadá v tuhle chvíli jako naprostá utopie...