Ostrá kritika! Pastrňákův plánovaný pohon nefunguje: Jenom se kloužu...

Pro Boston byl vysněnou akvizicí dobré dva roky. Měl zařídit, že tým, jemuž v nedávné minulosti odešli ikoničtí centři Patrice Bergeron a David Krejčí, opět získá ve středu hřiště prvotřídní kvalitu. Jenže Elias Lindholm stagnuje, za úvodních 20 zápasů zvládl devět bodů (2+7), z toho pět v premiérových třech duelech. Devětadvacetiletý útočník ví, kde se nachází jeho limity. „Kluci to se mnou mají těžké,“ přiznal nedávno sebekriticky.

Podepsali ho na sedm let, ročně tak vypláznou 7,75 milionu dolarů (zhruba 185,8 milionu korun). Bruins očekávali zásilku na úrovni, místo toho jim zatím dorazil padělek elitního středního forvarda, co umí být platný na obou stranách kluziště.

Lindholm byl akvizicí šitou na míru Davidu Pastrňákovi, českému ostrostřelci měl pomoci k ještě větší dominanci. „Má trošku z Krejčího i Bergerona. Je pekelně dobrý pravák, na což jsem zvyklý. Má vysokou herní inteligenci. Těším se, až vybudujeme chemii, stane se velkou součástí tohoto týmu,“ vyhlížel havířovský rodák spolupráci ještě před startem základní části.

Jenže se zmýlil. Kooperace vůbec nefungovala, elitní letka hrála v novém složení s Pavlem Zachou opět na křídle tak špatně, že se Lindholm musel stěhovat do druhé formace s Bradem Marchandem a Justinem Brazeauem. České duo dostalo na levou stranu Morgana Geekieho.

Změny přinesly mírné oživení, přesto Boston i jeho nová posila zůstávají stále daleko za očekáváním. „Musím se víc zapojovat,“ kladl si na srdce spící Švéd. „Moc toho nepředvádím, prostě se sklouznu po ledě, tam a zase zpátky. Je jasné, že musím být aktivnější, žádat si o puk Jinak je to pro kluky těžké, když mají centra, co má tým tlačit, ale nehraje dobře.“

Aktuální Lindholmova stagnace má své objektivní příčiny. Přestože na východním pobřeží USA chtěl a dříve odmítl i honosnější nabídku na prodloužení smlouvy s Calgary, přesun pro něj nebyl vůbec snadný. V závěru přípravy s týmem se zranil na devět dní, navíc v době, kdy s manželkou očekávali narození druhého potomka Luky.

Přičtěte předchozí stěhování a kompletní proměnu prostředí. Světový šampion i mistr švédské ligy měl hlavu všude jinde než v tréninkovém procesu. Kromě hokejových problémů řešil hlavně ty životní. „Někdy potřebujete získat komfort a trvá to. V Calgary byl kolik let? Šest? Najednou je všechno nové,“ hlásil dnes už bývalý trenér Jim Montgomery.

Bruins nejspíš nečekali, že by Lindholm okamžitě zopakoval svou životní sezonu z Calgary, kde v ročníku 2021/22 při souhře s Johnnym Gaudreauem a Matthewem Tkachukem nasázel 82 bodů. Jenže otec dvou dětí navázal na nepovedenou krátkou anabázi ve Vancouveru, který také proto ztratil zájem o další spolupráci.

Ne že by švédský šikula nedostával v Bostonu prostor. Je protěžovaný v přesilovce, často hraje také oslabení. Jenže projev hodně pokulhává. „Když ztratíte sebevědomí, jako hráč se trochu schováváte. Vyhýbáte se puku. To se mi v zásadě nyní děje,“ prozradil Lindholm vnitřní pohnutky.

Podobně ostrý byl sám k sobě už v minulém ročníku, kdy oblékal dres Canucks. Jakmile vidí osobní nedostatky, nebojí se je nahlas pojmenovat. Potřebuje však vymyslet řešení, jinak se Bruins tuze nevyplatí.

Roli hrají jistě vysoká očekávání, která na forvarda vedení přístavního klubu uvrhlo. „Nechci ho dávat do kategorie Patrice Bergerona, ale víte, on takový zkrátka je,“ srovnával prezident Cam Neely s legendou organizace.

Stejně jako Pastrňák vlastní Lindholm pakt trvající do roku 2031. To značí spoustu času na potenciální zlepšení, ale také tlak na výkonnost. V Bostonu věří, že si všechno sedne. A obousměrný hráč zase začne rozdávat hokejovou radost. Do týmu se ostatně těšil.

„Jakmile se ukázalo, že by taková možnost byla, rozhodoval jsem se snadno. Přidal jsem se do organizace z éry Original Six, historie je cítit, v týmu jsou dobří hráči,“ hodnotil Seveřan nové působiště.

