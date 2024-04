Lauko z Bostonu o play off: Doufám, že se Pastrňák šetří. Zacha? Klobouk dolů

Z českého trojlístku, který se prohání v dresu Bostonu, má nejméně jistou pozici. Musí o ni bojovat, rvát se. A přesně to dělá. Útočník Jakub Lauko (24) by měl do nadcházejícího play off vstoupit tradičně ve čtvrté formaci jako rozrážeč soupeřových šiků. Bruins jdou na Toronto, série začíná ze soboty na neděli. „Věřím si! Všichni v týmu jsme nachystaní a připravení,“ popisuje pražský rodák exkluzivně pro iSport.cz a deník Sport. Mluví o Davidu Pastrňákovi, Pavlu Zachovi i své sezoně, ovlivněné zraněními.

Jaký program vás s Bostonem čeká těsně před startem play off?

„Toho času po konci základní části není tolik. Ve středu jsme dohráli, ve čtvrtek trénink a v sobotu už zase hrajeme.“

Co jste si pomyslel, když na vás vyšlo Toronto?

„V této fázi soutěže už se nedá volit. Na konci se nám výběr zúžil na Tampu Bay a Toronto, oba to jsou těžcí soupeři a výborné týmy. Mají top hokejisty z NHL, mezi nimi si nevyberete. Ale osobně se mi bude lépe hrát proti Torontu, a to hlavně kvůli atmosféře a historii s Bostonem. To bude velký zážitek a těším se na to, kvůli tomu jsem je preferoval.“

Osobně jste odehrál první kompletní ročník v NHL, za 60 zápasů jste získal 10 bodů (2+8). Vaše hodnocení?

„Nejsem totálně spokojený s tím, co jsem předváděl. Měl jsem trošku