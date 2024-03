Pastrňákův Boston v hokejové „válce“! Žije, co začal policista Gudas

Před rokem se spolu utkali v prvním kole tahanice o Stanley Cup. Boston jako totální favorit, Florida coby šťastlivec, který do play off postoupil s odřenýma ušima. Byl z toho poprask, když Panthers vyšoupli borce okolo Davida Pastrňáka po sedmi náročných bitvách. Mezi oběma týmy zůstalo hodně zlé krve i vzpomínek. V noci se opět střetly v rámci boje o vrchol Atlantické divize, Bruins slavili 4:3. Ovládli ohromnou řežbu.

„Líbilo se mi, jak jsme byli soutěživí. Bojovali jsme jeden za druhého, šli jsme do každého střetu. Všech pět kluků na ledě se drželo pohromadě. Přesně to potřebujeme,“ sypal ze sebe po důležitém skalpu na floridské půdě trenér Bostonu Jim Montgomery.

Bylo na něm znát, že je plný emocí. Ještě aby ne, takový thriller by nechal v klidu málokoho. Holohlavý stratég právě odkoučoval utkání, v němž sudí hříšníkům napočítali celkem 36 trestných minut. Ledová plocha se místy proměňovala v bojové pole, Panthers rozdali 41 bodyčeků, Bruins ještě o osm víc. K tomu neustálé strkanice v předbrankovém prostoru, vášnivé konverzace, oplácení a vyřizování účtů.

Rivalita mezi kluby žije. Těžko to po středeční noci lze popřít. Nedá se zapomenout loňská story, kdy hladový Boston s končícími veterány Davidem Krejčím a Patricem Bergeronem projel základní části v rekordním kvapíku se ziskem 135 bodů. A k čemu vlastně? Aby ho nenápadná parta ze slunného poloostrova poslala na dovolenou a sama dokráčela až do finále.

Proti Bruins se tehdy velmi angažoval Matthew Tkachuk. Nastřádal pět gólů a šest asistencí, protivníka ovšem provokoval také svým chováním. Aby nepocítil sílu medvědích drápů, o to se staral hlavně muž, který již není součástí příběhu. Český ranař Radko Gudas v poslední vyřazovací části sloužil jako neúprosný bodyguard, několikrát si vyšlápl na největší hvězdy soupeře, zarýval se pod kůži Bradu Marchandovi.

„Jsou to dobří hráči a takovým nesmíte poskytnout prostor. Je třeba k nim přistupovat tvrdě. My jsme zvolili dobrý systém,“ pochvaloval si v průběhu třaskavého duelu Gudas, aktuálně již pevná součást defenzivy Anaheimu.

I svým přičiněním rozjel řež, jakých v NHL ubývá. Souboj nadzvedává nejen hráče, ale také trenéry. Zvlášť když se situace vyvinula a Boston s Floridou se najednou předhánějí v čele své divize, chtějí pro sebe uzmout výhodnější postavení před play off.

„Je to rozhodně větší zábava. Asi jak stárnu, jsou zápasy, pro které rád vstávám. Dám si kafe ke snídani a vím, že na mých rozhodnutích velmi záleží, už se stávám pevnou součástí utkání,“ přiblížil pocity z měření proti Bruins trenér Cats Paul Maurice v televizním rozhovoru s Bally Sports.

Tomu pak odpovídá samotný průběh. Trn v oku jménem Tkachuk už po 70 sekundách vybojoval přesilovku jen tím, že proti sobě poštval Parkera Wotherspoona. Stejný kousek pak zopakoval i ve 28. minutě, kdy mentální hru nevydržel John Beecher.

Rukavice v průběhu druhé části shodila dvojice Sam Bennett a Hampus Lindholm. O chvíli později se o dvě hlavy nižší Marchand pustil do obřího finského obránce Nika Mikkoly. Tvrdý hit musel vstřebat i Pavel Zacha, po dobré práci Davida Pastrňáka nakonec rozhodující střelec utkání.

„Byla to pro nás důležitá výhra. Víme, že mají opravdu dobrý tým, takže to bylo jako v play off. Když takové zápasy získáte, posouváte svou hru vpřed,“ pochvaloval si český útočník.

Na 101. bod v aktuálním ročníku dosáhl jeho kolega z elitní formace Pastrňák. Tentokrát ho špatný vstup Bostonu do utkání ani častá přerušení z důvodu menších strkanic nevykolejila z rytmu. Už ve 12. minutě načepoval neuvěřitelnou přihrávku vzduchem přes dvě modré čáry, Beecher ovšem nabídnutou příležitostí pohrdnul.

Následně se Pastrňák sám postaral o srovnání na 2:2, když zůstal skrytý za bukem a zjevil se nečekaně sám před gólmanem Sergejem Bobrovským. V tom je velká síla nejúspěšnějšího krajana v NHL.

Když ho pozorně sledujete, vidíte pasáže, kdy bruslí sotva na 10 % svých možností. Jenže on ví, kde je nebezpečný prostor a kdy naplno zapnout motory. Tak vytváří šance, dává branky. Tak dokonal závěrečný obrat, neboť Bruins ještě pět minut před koncem ztráceli 2:3.

„Je to mimořádně důležité, abychom se odpíchli. Zároveň jsme se připravili na příštích devět zápasů a rovněž play off. Dodá nám to hodně sebevědomí,“ cenil si brankář Jeremy Swayman.

Znesvářená mužstva se mohou během nadcházejících bojů o Stanley Cup opět utkat. Už předkrm byl přitom velmi výživný.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:27. Rodrigues, 18:56. Reinhart, 49:51. Verhaeghe Hosté: 17:43. McAvoy, 35:59. Pastrňák, 55:38. Frederic, 57:39. Zacha Sestavy Domácí: Bobrovskij (Stolarz) – Ekman-Larsson, Forsling, Montour, Mikkola, Kulikov, Balinskis – Tarasenko, Barkov, Rodrigues – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Reinhart, Lundell, Luostarinen – Lorentz, Stenlund, Cousins. Hosté: Swayman (Ullmark) – McAvoy (A), Grzelcyk, Carlo, H. Lindholm, Peeke, P. Wotherspoon – DeBrusk, Coyle, Marchand (C) – Pastrňák (A), Zacha, Heinen – Frederic, Geekie, Lauko – Brazeau, J. Boqvist, Beecher. Rozhodčí Thomas John Luxmore, Kendrick Nicholson – Kyle Flemington, Travis Gawryletz Stadion Amerant Bank Arena, Sunrise