Cyklistika truchlí pro závodníka Hanckeho (†19): Náhlá smrt na narozeniny!

Když cítil, že mu není dobře, navštívil lékaře. Ten Tuura Hanckeho (†19) poslal domů do postele. Mladý cyklistický talent už z ní však sám nevstal. Nemohl se postavit na nohy a byl převezen do nemocnice, kde zemřel. Zákeřná infekce ho zabila za jediný den, zrovna když měl narozeniny.

„Vrátil se ze třídy na kolej, protože se necítil dobře. Myslel si, že je nachlazený, protože v neděli trénoval v dešti. Když se to nelepšilo, šel k lékaři,“ řekl pro belgický list Het Nieuwsblad otec zesnulého. Doktor ho domů poslal s podezřením na chřipku, stav se ale dál horšil. Když za Tuurem přišla maminka, našla ho už zesláblého a neschopného postavit se na nohy.

Okamžitý převoz do nemocnice dal Hanckemu i jeho rodině naději, ale jen na chvíli. Antibiotika nezabrala. „Oživovali ho, ale ve dvě ráno zemřel,“ uvedl zoufalý otec.

Devatenáctiletý talent utrpěl podle šéfky místní záchranné služby otravu krve. Bakterie následně způsobily okamžitou sepsi a pak vše nabralo rychlý spád.„Je to velmi vážné a dramatické. Stav se zhorší během několika hodin. My jsme pak vždycky pozadu. A přesně to se stalo v tomto případě,“ vysvětlila Tania Desmetová. „Je vzácné, aby někoho postihl bakteriální zánět tak rychle. Infekce se rozšířila po celém těle,“ dodal Dmitri Hemelsoet, neurolog kliniky v Gentu.

Tragédie mladého závodníka pochopitelně zasáhla i jeho tým. „Jsme šokování náhlou smrtí Tuura Hanckeho. Závodníci i zaměstnanci na něj mají ty nejlepší vzpomínky. Vždy uctivý, vždy šťastný, všemi milovaný,“ uvedla Hanckeho stáj na Instagramu.