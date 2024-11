Hokejový šéf Hadamczik zase dštil síru a… Zaklínal se Jágrem!

Český hokej po domácím mistrovství světa stále trápí zlatá horečka. Fanoušky už bolí hlava, a to hlavně kvůli handrkování prezidenta svazu Aloise Hadamczika (72) s kolegy ve vedení.

Mimořádná konference Českého svazu ledního hokeje byla opravdu mimořádná! Delegáti měli za úkol schválit změnu stanov. Formalita: Zvednout ruku a rychle domů. Ale šéf Hadamczik se řídil heslem »co na srdci, to na jazyku«, proto v úvodním projevu zase naplival špínu na současný výkonný výbor.

Hokejovou vládu pohanil už v oběžníku Moje lékárna: „Zatím jsme spíše takový no name tým, ve kterém chybějí velké osobnosti z řad bývalých hráčů, a to je škoda.“

A pak pokračoval: „Tento výkonný výbor neudělal vůbec nic. Jen dohady, ješitnost. Řeči, že chci svaz řídit sám, jsou lži. Já nejsem jájínek, já jsem tady pro hokej. Prát se s nikým nebudu, ale lidé z extraligy nemají svazu co dát. Ani neseženou peníze. Proč jste tam nechtěli Zábranského, Straku nebo Jágra? Jarda chtěl kandidovat, ale nebude se prosit,“ zaklínal se bývalý kouč národního týmu legendární »68« a majitelem Kladna, který přitom v červnových volbách o funkci neusiloval a teď jedná o prodeji klubu.

Nevyvěrá Hadamczikova zlost spíš z toho, že neuspěl jeho spojenec Petr Dědek (50) z Pardubic? „Nejsem naštvanej, neřídí mě Petr Dědek, řídí mě rozum. A jestli radši složím mandát? Dokud mi dá pánbůh zdraví, budu bojovat,“ odpověděl na dotaz Blesku šéf hokeje v zemi mistrů světa.